Промоутер Морозов — о сыне Кадышевой: «Какие у Гриши долги? Он очень богатый парень»

В окружении Надежды Кадышевой посмеялись над заявлениями бывшей жены сына певицы Григория Костюка Габриеллы Мерман о том, что у того накопились большие долги.

«Какие у Гриши долги, вы шутите? Он очень богатый парень, его семья неплохо заработала за годы карьеры. Хит «Веночек» муж Нади написал много лет назад, и только в прошлом году они его вдруг запели», — цитирует «КП» промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова.

Евгений Морозов, который давно дружит с семьей Надежды Кадышевой добавил, что в копилке у Александра Костюка, мужа певицы, еще очень много неспетых хитов. Он назвал Костюка невероятно плодовитым автором, песни которого люди еще много лет будут петь во время застолий. И не только.

Что касается заработков Надежды Кадышевой, то ближайшим летом за корпоративы, которые у нее уже расписаны, она будет получать от 15 до 20 миллионов рублей гонораров.

Вместе с Надеждой Кадышевой с недавних пор на сцену стал выходить ее сын, 40-летний Григорий Костюк. Его бывшая супруга Габриелла Мерман заявила, что делать это Костюк стал из-за необходимости раздать долги, которых накопил довольно приличную сумму.

Впрочем, это не все, что рассказала журналистам бывшая невестка Кадышевой. По словам Габриеллы Мерман, Григорий Костюк ни разу не видел своего трехлетнего сына. Не проявляет интереса к внуку и звездная бабушка Надежда Кадышева.