Певица Надежда Кадышева требует, чтобы в ее гримерке были фрукты, баранки и молоко

65-летняя фолк-певица Надежда Кадышева вновь востребована и популярна. Песни в ее исполнении сейчас очень заходят всем любителям русского фолка.

Надежду Кадышеву стали чаще приглашать на концерты, график у певицы вполне себе плотный. Но при этом звезда ведет себя, по нынешним меркам, невероятно скромно.

Райдер певицы умиляет и удивляет одновременно. На гастроли Надежда Кадышева готова приехать поездом. Важно, чтобы это был не первый и не последний вагон.

Водитель Надежды Кадышевой должен быть неболтлив. Что касается проживания, то Надежда Кадышева предпочитает селиться подальше от шумных мест, лучше, если это будет коттедж или вилла, а не отель.

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В гримерку Надежда Кадышева просит принести молоко, чай, кофе, баранки, печенье и стаканчики. Деликатесы и алкоголь Надежду Кадышеву не интересуют.

По материалам телеграм-канала SHOT