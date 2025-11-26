Прокурор запросил для Аглаи Тарасовой 3,5 года условно. Но такой исход дела не устраивает защиту звезды сериала "Интерны".

Что сказала Тарасова на суде

Аглая заверила, что она готова полностью признать свою вину. Она жалеет, что нарушила закон. Но это стало для нее тяжелым уроком и моментом для переосмысления. Тарасова подчеркнула, что активно сотрудничала со следствием.

"Я не наркоторговец и не наркопотребитель, но я понимаю, что мне не хватило бдительности, иначе бы вейп никогда не оказался в моем чемодане", — призналась Аглая.

По словам актрисы, этот поступок нанес удар по ее семье. И ей страшно, что приговор отразиться также и на ее близких. Тарасова подметила, что чувствует вину перед зрителями и теми, кто следит за ее жизнью. Также она поблагодарила коллег, которые не отвернулись от нее. Все случившееся она назвала нелепой случайностью. По делу Тарасовой уже высказались другие актеры. Среди них Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

Чем завершится дело Тарасовой

Актрисе может грозить реальный условный срок за контрабанду наркотиков. В ее вейпе нашли запрещенные вещества. Сама Аглая заверила, что электронную сигарету ей дал приятель в Тель-Авиве. Она и не знала, что в вейпе был наркотик.

При этом гособвинитель считает, что вина Тарасовой полностью доказана. Для нее запросили 3,5 года условно. Но защита актрисы не согласна с этим. Адвокаты знаменитости просят назначить ей штраф.

А как вы считаете, пойдет ли суд на смягчение в деле Тарасовой о контрабанде наркотиков? Пишите в комментариях.