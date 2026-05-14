Продюсер Дзюник высмеял Назарова и Васильеву: «На Западе их никто не знает»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что чета якобы обратилась в Госдуму с прошением разрешить им вернуться на родину. Информация не подтвердилась, но шуму в информационном пространстве наделала много.

Продюсер Леонид Дзюник считает, что артисты, покинувшие страну, сильно переоценили свою значимость за рубежом. По его словам, за пределами России Назарова знают единицы.

«Ну вот кто такой Назаров? На Западе его знают несколько человек, которые смотрели сериал «Кухня». И все ведь. Что он из себя представляет со своей, извините, сумасшедшей женой? Они же никто и ничто», — заявил продюсер Teleprogramma.org.

Он также высмеял их гастрольную деятельность за границей.

«Какие концерты? Ну выступили где-то перед эмигрантами такими же, и все. Это максимум», — добавил Дзюник.

Продюсер выразил уверенность, что даже если пара вернется в Россию (а запретить им, по его словам, никто не может), то с работой у них будут большие проблемы.

«Я даже уверен, что если они вернутся, то ни один уважающий себя театр не будет с ними сотрудничать», — подчеркнул Дзюник - Уехали — и сидите, не трындите».

По его мнению, люди, уезжая за границу, часто не продумывают последствия. Дзюник оговорился, что еще может понять молодых артистов (хотя и это, по его словам, спорно), но когда так поступают состоявшиеся звезды — это вызывает у него только недоумение и критику.

Дмитрий Назаров известен широкой публике по роли шеф-повара Виктора Баринова в популярных сериалах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд». Он также снимался в фильмах «Левиафан», «Экипаж», «Девятаев» и «Т-34». Артист носит звание народного артиста России.

Пара покинула Россию в начале 2023 года. Отъезд произошел после их увольнения из МХТ имени Чехова. Причиной расторжения контрактов стали публичные высказывания актера.

Семья поселилась во Франции. У Назарова с 2013 года там есть недвижимость. По сведениям из открытых источников, за границей супруги столкнулись с финансовыми трудностями и вынуждены были продать одну из квартир в Каннах.

Сам факт существования письма в Госдуму, вокруг которого разгорелась дискуссия, был позже опровергнут Ольгой Васильевой. Она назвала эту информацию фейком и заявила, что они не нуждаются в чьем-либо разрешении на возвращение.