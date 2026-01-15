Продюсер Дворцов о новом избраннике Степаненко: "Администратор не будет строить глазки своей руководительнице"

В последнее время все чаще обсуждают личную жизнь 72-летней Елены Степаненко. На светских мероприятиях юмористку сопровождает молодой импозантный мужчина. Степаненко уверяет, что это ее администратор. Но так ли это?

Таинственный сопровождающий на каждом выходе

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что российская юмористка Елена Степаненко встречается с обеспеченным мужчиной 40–45 лет. По его словам, в последние четыре месяца артистку на светских мероприятиях сопровождает неизвестный мужчина. Он посещает все мероприятия, где выступает Степаненко.

Дворцов предполагает, что у знаменитости роман с этим мужчиной. Он подчеркивает, что юмористка везде появляется с одним и тем же спутником.

Администратор или все-таки избранник?

По словам продюсера, сама Степаненко представляет мужчину как администратора. Однако эксперт сомневается в ее словах. Он отмечает, что статус нового спутника вызывает вопросы, а версия с администратором не выглядит для него убедительной.

"Администратор не будет строить глазки своей руководительнице", — заявил Сергей Дворцов.

Строгий отбор и высокий статус

Продюсер добавил, что лично не сталкивался с новым спутником комикессы, но знает о нем со слов коллег. По его данным, мужчина обеспеченный и прошел "строгий отбор". Дворцов уточняет, что Степаненко "не станет работать абы с кем".

Он обращает внимание на профессиональный подход артистки к своему окружению. По его словам, в ближайшем кругу юмористки оказываются только проверенные люди.

Молчание пары и отсутствие комментариев

При этом пара не давала комментариев относительно характера своих отношений. Ни Степаненко, ни ее спутник не объясняют, что именно их связывает. Они не делают официальных заявлений и не обсуждают тему в прессе.

Пока поклонникам остается только наблюдать за их совместными появлениями. Официального подтверждения романа от самой артистки не звучало.

Жизнь после развода с Евгением Петросяном

В 2018 году состоялся развод Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна после 33 лет совместной жизни. Тогда эта новость стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе.

Юмористка заявила, что "отпустила Евгения Вагановича" в новую жизнь. Сейчас Петросян женат на 36-летней Татьяне Брухуновой. Степаненко продолжает активно выступать и участвовать в светских мероприятиях.

Новый этап для юмористки

Сейчас вокруг Елены Степаненко снова повышенное внимание. Публика следит за каждым ее выходом. После развода с Петросяном Степаненко сумела наладить счастливую жизнь.

Сейчас Степаненко мало работает, почти не появляется на ТВ и большую часть времени позволяет себе отдыхать. Звезда часто бывает в США. Она зимует о океана и много общается с дочкой Евгения Петросяна и его внуками.

По материалам Aif.ru

