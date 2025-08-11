Похудевшая и помолодевшая Елена Степаненко вернулась в Россию и на ТВ: когда ее увидят зрители

Поклонники 72-летней юмористки Елены Степаненко замерли в ожидании. Звезда вернулась в Москву. И совсем скоро предстанет перед зрителями телеканала 'Россия'.

Она с нами

Минувшей осенью сообщалось, что бывшая жена Евгения Петросяна, Елена Степаненко, уехала в США. Но это был всего лишь временный отъезд. Как сообщает kp.ru, сейчас Елена Григорьевна находится в Москве.

Степаненко принимает участие в записи программ телеканала 'Россия'. И уже осенью телезрители увидят эфиры с Еленой Степаненко. В новых юмористических передачах знаменитость предстанет и в качестве ведущей и покажет свои номера.

Частные мероприятия или концерты Елена Степаненко пока не планирует. Она достаточно хорошо обеспечена. И может позволить себе не переутруждаться.

В хорошей форме

Елена Степаненко находится в прекрасной форме. Несколько лет назад, после развода с Евгением Петросяном, она похудела. И по сей день держит себя в форме.

Елена Степаненко когда-то весила 110 килограмм. Теперь в ней 68 килограмм при росте 168 сантиметров. Чувствует Елена Григорьевна себя прекрасно. И выглядит так же.