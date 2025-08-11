Похудевшая и помолодевшая Елена Степаненко вернулась в Россию и на ТВ: когда ее увидят зрители

Поклонники 72-летней юмористки Елены Степаненко замерли в ожидании. Звезда вернулась в Москву. И совсем скоро предстанет перед зрителями телеканала 'Россия'.
Она с нами
Минувшей осенью сообщалось, что бывшая жена Евгения Петросяна, Елена Степаненко, уехала в США. Но это был всего лишь временный отъезд. Как сообщает kp.ru, сейчас Елена Григорьевна находится в Москве.
Степаненко принимает участие в записи программ телеканала 'Россия'. И уже осенью телезрители увидят эфиры с Еленой Степаненко. В новых юмористических передачах знаменитость предстанет и в качестве ведущей и покажет свои номера.
Частные мероприятия или концерты Елена Степаненко пока не планирует. Она достаточно хорошо обеспечена. И может позволить себе не переутруждаться.
В хорошей форме
Елена Степаненко находится в прекрасной форме. Несколько лет назад, после развода с Евгением Петросяном, она похудела. И по сей день держит себя в форме.
Елена Степаненко когда-то весила 110 килограмм. Теперь в ней 68 килограмм при росте 168 сантиметров. Чувствует Елена Григорьевна себя прекрасно. И выглядит так же.
Елена Степаненко сейчас выглядит так. Фото: кадр видео, телеканал 'Россия-1'
Пауза в работе
Елена Степаненко делала небольшой перерыв в творческой карьере. Она посвящала время себе и общению с близкими. Степаненко действительно какое-то время провела в США.
Она навещала дочку бывшего мужа, Викторину Петросянц. У мачехи и падчерицы прекрасные отношения. Викторина поддерживала Елену во время развода с Евгением Петросяном.
Евгений Ваганович зол на дочь, принявшую сторону мачехи. Недавно стало известно, что Петросян выписал через суд Викторину из московской квартиры. Он не общается со старшей наследницей.
Жизнь после развода
Елена Степаненко была четвертой по счету женой Евгения Петросяна. Они поженились в 1985 году. Их брак распался в 2018-м из-за новой любви юмориста.
Сейчас 79-летний Евгений Ваганович женат в пятый раз. Вместе с 36-летней супругой Татьяной Брухуновой Петросян воспитывает сына Вагана и дочку Матильду. Свой брак пара считает счастливым.
72-летняя Елена Степаненко о личной жизни предпочитает ничего не рассказывать. За это время она еще больше сблизилась с дочкой Петросяна Викториной. Мачеха и ее падчерица стали лучшими подругами.
Читайте также:
Добавить комментарий