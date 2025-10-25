Новая жизнь пенсионерки Елены Степаненко: не появляется на ТВ, тратит деньги

72-летняя Елена Степаненко ведет скрытый от публики образ жизни. Но «Телепрограмма» узнала, чем теперь занята юмористка.

Звезда на пенсии

В Сети набирают популярность отрывки из старых номеров Елены Степаненко. Блогеры делятся нарезками монологов юмористки о семейной жизни. Поднялась небольшая, но заметная волна интереса к артистке разговорного жанра Степаненко. Тут же были сделаны прогнозы о том, что если Елена Степаненко решит опять выступать, то ей обеспечен успех.

Действительно, на концерты, которые раньше давала Степаненко, всегда были проданы билеты, а их показ на ТВ собирал хорошие рейтинги. Последние большие сольники со старыми и новыми монологами Елена Григорьевна давала 5 лет назад. Тогда же на ТВ запустили авторскую программу имени звезды, в которой Степаненко развлекала публику вместе со звездными гостями. Развод Елены Степаненко с Евгением Петросяном в 2018 году вызвал огромный интерес к артистке - ей сочувствовали, симпатизировали, смотрели ее выступления с повышенным интересом. Тогда же Степаненко всего лишь за год феноменально похудела на жесткой диете: со 110 кг до 68 кг при росте 168 см. Артистка прошла ряд процедур и стала выглядеть гораздо моложе сверстниц.

С 2021 года Елена Степаненко стала меньше работать, преимущественно в сборных концертах коллег. 13 февраля 2025 года артистка ликвидировала ИП Степаненко Елена Григорьевна, которое было зарегистрировано в 2001 году для ведения концертной деятельности, работы на ТВ. Причина ликвидации обозначена в документах так: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения».

Что произошло?

Как стало известно «Телепрограмме», у Степаненко нет серьезных проблем со здоровьем, она просто решила, что пришла пора побыть пенсионеркой - отдыхать, проводить больше времени с семьей. Как рассказал нам продюсер одной из юмористических программ: «Елену Григорьевну постоянно приглашают сниматься, выступать, но она взяла паузу - может себе позволить».

Однако слухи о переезде артистки на ПМЖ в США - неправда. Сообщил о новом месте жительства звезды юмора ее коллега Михаил Вашуков (он сейчас трудится на сцене в "Петросян шоу"): «Степаненко уже давно уехала в США и иногда приезжает в Москву».

На самом деле, как рассказали телевизионщики, знакомые с Еленой Григорьевной, живет она в России, а на зимовку улетает в Америку. Летом Степаненко точно была в Москве, так как в конце августа она отснялась в серии юмористических телепрограмм, где стала ведущей, и показала новые номера. Редкие съемки телеконцертов в юмористическом жанре остаются в графике Степаненко, однако это не сольные выступления, а сборные концерты с коллегами.

Так артистка поддерживает себя в рабочей форме, однако пока не планирует возвращения на сцену - Степаненко говорит коллегам, что хочет просто отдыхать на пенсии. Если заскучает, тогда и вернется.

Богатая и влюбленная

Поздравляя в этом году Елену Степаненко с днем рождения, ее давний знакомый телеведущий Андрей Малахов разместил в соцсетях видео с именинницей с подписью: «Богатая, красивая и влюбленная!» В кого сейчас влюблена Елена Григорьевна - неизвестно. Выглядит прекрасно. Богатая - факт. Во-первых, Степаненко всегда прилично зарабатывала - более сорока лет в статусе звезды разговорного жанра. Во-вторых, после 33 лет брака с Петросяном Степаненко при разводе получила часть совместно нажитого имущества. По слухам, супруги поделили недвижимость и антиквариат общей стоимостью более 1 млрд рублей.

После 70 лет Елена Григорьевна может себе позволить не работать. Это Петросяну надо обеспечивать новую семью: молодую жену и двух маленьких детей, вот он и активен. А Степаненко путешествует на курорты, в санатории, ездит в паломнические поездки, общается с друзьями. Часто летает к старшей дочери бывшего мужа в Америку. Викторине Петросянц сейчас 56 лет, в молодости она вышла замуж за американца, переехала в США, родила двоих сыновей. Викторина близко дружит с Еленой Степаненко. Викторина и Елена Григорьевна давно стали родными людьми. Узнав о романе отца с молодой помощницей Татьяной, Викторина поддержала Елену Григорьевну. Старшая дочь Евгения Петросяна и Елена Григорьевна теперь лучшие подруги, поэтому Степаненко часто гостит в Америке у семьи Викторины. Говорят, что все имущество, которое Степаненко получила после развода с Петросяном, она завещала Викторине, которая так и не общается с отцом.

Цитаты артистки из ее номеров