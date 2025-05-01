Продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна

Михаил Галустян и его жена Виктория развелись после 17 лет брака. Фото: Global Look Press
Продюсер Дворцов заявил, что Галустян изменял жене
Продюсер Сергей Дворцов озвучил причины развода шоумена и актера Михаила Галустяна с женой Викторией после почти восемнадцати лет брака.
По словам продюсера, к такому исходу привели измены Михаила Галустяна. Дворцов рассказал, что рядом с бывшим КВНщиком всегда крутилось и крутится множество поклонниц, а он — мужчина любвеобильный. Супруга Михаила просто напросто устала жить в постоянном напряжении.
«Что касается развода с женой Галустяна Миши, во-первых, говорят, что он ей изменял. Все-таки он мужчина видный, известный, как говорится, любвеобильный. Вокруг него всегда много девушек крутилось, вертелось — и крутится по сей день», — цитирует Life.ru Сергея Дворцова.
Михаил Галустян с Викторией и двумя дочками. Фото: соцсети Михаила Галустяна
Михаил Галустян и Виктория сыграли свадьбу в июле 2007 года. Со стороны их союз казался идеальным. Виктория всегда выходила вместе с мужем в свет, поддерживая его на мероприятиях.
У пары две дочери-подростки. Старшая дочь Галустяна, Эстелла, появилась на свет в 2010 году, а младшая, Эллина родилась в 2012.
Объявляя о разводе в личном блоге, Михаил Галустян сделал акцент на том, что в этом нет никакой трагедии. Развод он воспринимает, как новый этап в своей жизни.
Между тем, в Сети уже нашли и разлучницу. По некоторым данным, у Михаила Галустяна роман с визажисткой по имени Милена, с которой шоумен познакомился во время съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке».
Милена сейчас ждет ребенка. В соцсети она сообщила, что у нее будет мальчик. Это второй ребенок визажистки, имя его отца она скрывает.