Продюсер Дворцов назвал причину развода Галустяна

Михаил Галустян и Виктория сыграли свадьбу в июле 2007 года. Со стороны их союз казался идеальным. Виктория всегда выходила вместе с мужем в свет, поддерживая его на мероприятиях.

У пары две дочери-подростки. Старшая дочь Галустяна, Эстелла, появилась на свет в 2010 году, а младшая, Эллина родилась в 2012.

Объявляя о разводе в личном блоге, Михаил Галустян сделал акцент на том, что в этом нет никакой трагедии. Развод он воспринимает, как новый этап в своей жизни.

Между тем, в Сети уже нашли и разлучницу. По некоторым данным, у Михаила Галустяна роман с визажисткой по имени Милена, с которой шоумен познакомился во время съемок реалити-шоу «Новые звезды в Африке».

Милена сейчас ждет ребенка. В соцсети она сообщила, что у нее будет мальчик. Это второй ребенок визажистки, имя его отца она скрывает.