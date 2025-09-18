Пригожин — о Пугачевой: "Она ничего хорошего не сделала"

Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой, которое она дала Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ). Примадонна заявила, что обижена на Игоря Николаева.

Ссора Николаева и Пугачевой

Алла Борисовна заявила, что не хочет поддерживать связь с именитым композитором. Ее задело то, что Николаев не упомянул ее в эфире популярной телевизионной передачи. Якобы об этом его попросили продюсеры ток-шоу. И музыкант согласился с их условиями.

"Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение, и ему сказали: "Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!" И он сказал: "Хорошо". Вот если бы мне так сказали: не вспоминать об Игоре Николаеве — я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто… Раскрылась сущность многих", — заявила Пугачева.

Мнение Пригожина о ссоре Пугачевой и Николаева

Музыкального продюсера искренне удивило то, что Примадонна говорила в интервью о своем давнем друге. Ведь Николаев с женой Юлией Проскуряковой были частыми гостями в замке артистки в деревне Грязь. Также Алла Борисовна сделала композитора своим кумом. Она вместе крестили детей певицы — двойняшек Гарри и Лизы.

"Ну нельзя так! Про Игоря Николаева… Я знаю, как он души в ней не чаял! А она никому ничего хорошего не сделала, потому что исключительно решала свои задачи, как звезда, как величина. Поэтому, как к артистке я к ней хорошо отношусь, но по-человечески… Она жила так, как она хотела", — уточнил Пригожин на закрытой презентации проекта Татьяны Куртуковой и Антона Лаврентьева "Выше гор".

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org музыкальный продюсер также заявил, что ему неприятна ситуация с Филиппом Киркоровым. Пугачева зачем-то объявила, что их брак был по договоренности. Она открыто намекала, что ее отношения с артистом, с которым она венчалась в Иерусалиме, были фиктивными.

Пригожин недоумевает, зачем Алла Борисовна созналась в том, что столько лет обманывала народ. Если она с самого начала считала свой союз с Киркоровым простой формальностью. При этом артистка прожила с Филиппом несколько лет. А теперь говорит о том, что просто сделала ему одолжение.

* Включена в реестр иностранных агентов.