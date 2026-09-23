Мать Соседова рассказала о последних минутах сына: «Никто не верит»

Сразу после трагедии появились разные версии случившегося, но близкие Соседова опровергли предположения о том, что он мог быть пьян.

По информации Mash, причиной падения стал оторвавшийся тромб. Родные рассказали, что у журналиста давно были проблемы с сердцем, а тромбоз мог развиться из-за длительного перелета в Якутию.

За неделю до трагедии Соседов жаловался близким на плохое самочувствие, но алкоголем не злоупотреблял и долгое время вообще не пил .

О смерти сына Антонина Петровна узнала от продюсера, который позвонил ей из Якутии. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя и не верит в случившееся. По ее словам, Сергей никогда не жаловался на здоровье перед поездкой, и она сама отговаривала его от дальнего перелета.

Соседов жил вместе с матерью и заботился о ней после смерти отца. Он не раз говорил в интервью, что не решился оставить родительницу одну, и называл ее заботу «подарком судьбы».