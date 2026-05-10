Повар рассказала о встрече с Аллой Пугачевой на Кипре: «Без масок»

Артистка вышла на набережную в черной футболке, кепке и солнцезащитных очках и согласилась сфотографироваться с поклонницей. Фотографию опубликовала бывшая участница популярного шоу Лилия Стоянова, которая недавно переехала из Одессы на Кипр.

По словам женщины, Примадонна произвела на нее яркое впечатление, несмотря на отсутствие яркого макияжа и сценических нарядов.

«Алла Борисовна без масок, без лишнего — только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное — тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», — написала Стоянова в соцсетях.

В комментариях поклонники начали расспрашивать, где именно произошла встреча. Лилия ответила, что увидела Пугачеву на набережной Лимасола — недалеко от ее дома.

Алла Пугачева покинула Россию весной 2022 года вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) и детьми. Семья переехала на Кипр, где у певицы есть собственное жилье.

На Кипре Примадонну периодически замечают во время прогулок, в супермаркетах и на набережных. Певица не дает интервью, но иногда соглашается сфотографироваться с поклонниками. Ее внешний вид и состояние здоровья часто обсуждаются публикой.

Сама Пугачева не комментирует эти обсуждения. Ранее она признавалась, что старается не обращать внимания на то, как получается на снимках, и ценит естественность. По ее словам, она «чувствует себя по возрасту очень неплохо», хотя и замечает, что с годами слабеют ноги и появляется усталость.

В конце апреля 2026 года в сети появилось другое фото артистки без макияжа, которое вызвало бурную реакцию — пользователи писали, что певица сильно похудела и выглядит уставшей.