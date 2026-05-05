Поклонники раскритиковали фото Аллы Пугачевой без макияжа: «Усыхает»

Алла Борисовна гуляла одна и согласилась сфотографироваться с женщиной, которая ее узнала. Снимок получился крупным планом, без обработки и макияжа.

Публика тут же принялась обсуждать внешность артистки. Многие обратили внимание на то, что Пугачева сильно похудела. Комментарии были весьма резкими.

«Зря так близко сняли лицо, неудачное фото», «Такое фото не стоило выкладывать», «Она действительно как-то сдала. Усыхает», «Не надо фотографировать Аллу вблизи!», — пишут пользователи в сети.

Сама Пугачева не раз высказывалась о своем отношении к внешности. Ранее она признавалась:

«Смотришь на фотографии или еще куда-то, думаешь: Боже мой, свет не тот, синяки под глазами, там еще что-то. Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо».

При этом она не скрывает, что с годами здоровье уже не то, что раньше. Певица жаловалась, что стала ощущать слабость в ногах.