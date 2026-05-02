Соседов об отъезде Пугачевой из России: «У нее счета там были, спасала деньги»

Ведущая Лера Кудрявцева спросила у гостей студии, нужно ли было Примадонне покидать страну, где ее боготворили. Соседов заявил, что отъезд был ошибкой, но назвал конкретную причину.

«Из нашей страны — однозначно не нужно. Это большая ошибка. Но она поехала ради того, чтобы сохранить свои сбережения, свои финансы. У нее счета там были, спасала деньги», — высказался критик.

Он также напомнил, что Пугачева является одной из самых богатых женщин России, тем самым подтвердив свою версию о финансовой подоплеке переезда.

Киркоров категорически не согласился с оппонентом. Он перебил Соседова и заявил, что истинная причина отъезда — совершенно иная.

«Нет! Неправда! Нет, Сережа, она поехала вслед за своим мужем, который ее на это подвигнул. Она заслужила это своей работой, потому что 30 лет из 50 она работала на государство, получая какие-то копейки, собирая стадионы, зарабатывая при этом 47 рублей 50 копеек. Но уехала она не за бабками, а уехала она вслед за своим мужем, который сделал такой выбор, предав свою страну!» — эмоционально ответил певец.

В ответ Соседов парировал:

«У которого тоже были большие бабки!».

Имея в виду супруга Пугачевой — юмориста Максима Галкина, признанного иноагентом.

Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой с 1994 по 2005 год. Примадонна покинула Россию весной 2022 года вместе с мужем и детьми. Сама Пугачева объясняла свой отъезд необходимостью медицинской помощи и травлей детей в школе после того, как Галкина признали иностранным агентом.

Певица также заявляла, что не считает себя предательницей, говоря:

«А что я, собственно, предала? Я давно сказала, что могу покинуть страну, если она меня предаст. Она меня предала».

Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.