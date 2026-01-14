Последние новости о Ларисе Долиной: концерты отменяют, билеты не покупают, а квартиру могут вскрыть

Пока Лариса Долина отдыхает в роскошном отеле в Абу-Даби, ее дела в России идут под откос. Стали известны свежие подробности, которые рисуют неприглядную картину: артистка теряет концерты, а жилищный скандал грозит перейти в стадию принудительного выселения.

Провал на сцене: Питер перенесен, Москва игнорирует

Планы на юбилейный тур певицы трещат по швам. Как выяснилось, ее большой концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти в феврале в БКЗ «Октябрьский», перенесли на ноябрь. Причины переноса официально не называются, но ситуация итак понятна.

В Москве дела еще хуже. На ее ближайший сольник в баре Petter 27 января, как сообщалось ранее, продано всего около 20 билетов при зале на 91 место. Продажи идут крайне вяло, и есть риск, что концерт пройдет при полупустом зале.

Ранее из-за низкого спроса и волны негатива был отменен ее юбилейный вечер «Юбилей на бис».

Отпуск в ОАЭ на фоне крайнего срока

Пока карьерные планы рушатся, сама Долина проводит время на элитном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом адвокат покупательницы ее квартиры, Полины Лурье, Светлана Свириденко, подтвердила, что у артистки есть последний срок для мирного решения — до 20 января.

До этой даты она должна вернуться в Москву и лично передать ключи от пятикомнатной квартиры, право собственности на которую за Лурье подтвердил Верховный суд.

Сценарий «дня Х»: что будет после 20 января

Если Долина проигнорирует этот срок и не передаст ключи, конфликт перейдет в правовое поле. Служба судебных приставов, куда уже подано заявление, начнет процедуру принудительного исполнения.

Это означает, что приставы в присутствии свидетелей получат право вскрыть замки и обеспечить доступ новой хозяйке в ее законную собственность, даже если сама певица будет отсутствовать.