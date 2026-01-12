Смеется, пока Лурье ждет ключи: Долину застукали в отеле, где номера стоят до 1 млн руб. за сутки - кому-то звонит

Пока судебная тяжба из-за квартиры остается нерешенной, ее знаменитая владелица, певица Лариса Долина, проводит время на берегу теплого моря. Вместо того чтобы разбираться с передачей ключей Полине Лурье, артистка отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Роскошный побег

Лариса Долина уехала из России вместе с дочерью и внучкой. Их местом отдыха стал фешенебельный отель Rixos Premium на острове Саддият в Абу-Даби.

Цены здесь поражают воображение: проживание в сутки обходится от 300 тысяч до миллиона рублей. Гостей ждут просторные бассейны, расслабляющий спа, современный фитнес-центр и даже ночные вечеринки с диджеями.

Судя по всему, Долина решила полностью забыть о работе. Она не дает концертов, а все ее внимание посвящено отдыху. В меню артистки — свежие морепродукты, а также изысканные блюда японской и итальянской кухонь.

Отпуск в тени соцсетей

Сама певица не публикует в своих блогах фотографии с отдыха. Однако ее заметили другие постояльцы отеля, и эти кадры быстро разошлись по Сети. Планируется, что ее отпуск продлится еще как минимум неделю.

Параллельные реальности

Тем временем в Москве ситуация с квартирой зашла в тупик. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, сообщила, что готова принять ключи не раньше 20 января.

Предыдущая попытка передать жилье, 9 января, провалилась. Виной тому стало отсутствие самой Долиной и отсутствие у ее посланника нужных документов для такой процедуры. Если певица не вернется в столицу в ближайшее время, в дело могут вступить судебные приставы для принудительного выселения.

Еще одна попытка — 5 января — также не увенчалась успехом, так как сторона Лурье отказалась принимать ключи без личного участия продавца.

Цена скандала: отмененные концерты и подмоченная репутация

Жилищный конфликт негативно сказался на творческих планах артистки. Был отменен ее юбилейный концерт «Юбилей на бис». Причина — не только слабый интерес публики, но и поток возмущенных сообщений от людей, недовольных ситуацией с квартирой. Этот скандал нанес удар по репутации певицы и принес ощутимые финансовые потери.