Поргина о старшем внуке Караченцова: "Похож на дедушку. Фигура, манера говорить передались от Коли"
Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: Global Look Press
Поргина высказалась о старшем внуке Караченцова: «Он похож на дедушку. Рыжий и голубоглазый»
Вдова известного актера Николая Караченцова — 77-летняя Людмила Поргина — рассказала журналистам, что в их семье никто не завидует друг другу из-за денег. Она отметила, что ее единственный сын Андрей хорошо заботится и о ней, как о матери, и о родных, поэтому никаких споров вокруг наследства у них нет.
Что думает Поргина о наследстве
Людмила Андреевна поделилась мыслями о том, что многие люди стали считать деньги главным в жизни. Хотя это совсем не так. Из-за этого возникают конфликты даже среди родственников.
Сама же она уверена, что ей нечего бояться, ведь у нее лишь один сын, и ему не с кем соперничать за наследство именитого артиста. Она надеется, что их с Караченцовым наследник будет заботиться о ней и дальше, а в будущем его дети смогут справедливо разделить имущество своей семьи.
"Я надеюсь, что Андрей позаботится обо мне, о ближайших моих подругах. А потом и его дети тоже все поделят между собой чинно и благородно", - заявила Людмила.
Каким вырос старший внук Караченцова
Поргина также упомянула своего старшего внука Петра, который успешно поступил учиться в Высшую школу экономики.
"Он похож на дедушку. Рыжий и голубоглазый, фигура, манера говорить передались от Коли", - добавила она в беседе с News.ru.
Также у актрисы есть две внучки: Яна учится на третьем курсе МГИМО и уже преподает. Она станет юристом как и ее отец. Ольга — пока еще в школе, ей только десять лет, она учится в шестом классе, отличница.
Ранее стало известно, что Поргину срочно положили в больницу из-за проблем с легкими. После недельного лечения она благополучно выписалась и вернулась домой.