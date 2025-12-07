Поргина о старшем внуке Караченцова: "Похож на дедушку. Фигура, манера говорить передались от Коли"

Вдова известного актера Николая Караченцова — 77-летняя Людмила Поргина — рассказала журналистам, что в их семье никто не завидует друг другу из-за денег. Она отметила, что ее единственный сын Андрей хорошо заботится и о ней, как о матери, и о родных, поэтому никаких споров вокруг наследства у них нет.

Что думает Поргина о наследстве

Людмила Андреевна поделилась мыслями о том, что многие люди стали считать деньги главным в жизни. Хотя это совсем не так. Из-за этого возникают конфликты даже среди родственников.

Сама же она уверена, что ей нечего бояться, ведь у нее лишь один сын, и ему не с кем соперничать за наследство именитого артиста. Она надеется, что их с Караченцовым наследник будет заботиться о ней и дальше, а в будущем его дети смогут справедливо разделить имущество своей семьи.

"Я надеюсь, что Андрей позаботится обо мне, о ближайших моих подругах. А потом и его дети тоже все поделят между собой чинно и благородно", - заявила Людмила.

Каким вырос старший внук Караченцова

Поргина также упомянула своего старшего внука Петра, который успешно поступил учиться в Высшую школу экономики.

"Он похож на дедушку. Рыжий и голубоглазый, фигура, манера говорить передались от Коли", - добавила она в беседе с News.ru .

Также у актрисы есть две внучки: Яна учится на третьем курсе МГИМО и уже преподает. Она станет юристом как и ее отец. Ольга — пока еще в школе, ей только десять лет, она учится в шестом классе, отличница.

Ранее стало известно, что Поргину срочно положили в больницу из-за проблем с легкими. После недельного лечения она благополучно выписалась и вернулась домой.

Также мы писали, что Поргина рассказала нам о своем состоянии здоровья. Она заверила, что чувствует себя лучше, чем об этом пишут в прессе. Говорила актриса и о наследстве покойной Валентины Талызиной, которая оставила все своей внучке.