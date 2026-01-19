Штурм квартиры: приставы начали выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

В понедельник, 19 января, в Москве начался процесс принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую она полтора года назад продала бизнес-леди Полине Лурье. Пока сама артистка находится за границей, к ее дому приехали судебные приставы, полиция и адвокат покупательницы, пишет Shot .

Почему дошло до принудительных мер

Напомним, Долина продала эту пятикомнатную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что деньги она перевела мошенникам. Певица через суд пыталась вернуть жилье себе, и сначала решения выносились в ее пользу.

Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд поставил окончательную точку, оставив право собственности за Полиной Лурье. Суд постановил, что Долина должна освободить квартиру и лично передать ключи в начале января.

Что сделала Долина: вывезла вещи, но не отдала ключи

Певица, судя по всему, вывезла из квартиры свои вещи, но ключи новой владелице так и не вручила. Вместо этого она улетела отдыхать. Теперь, 19 января, в дело вступили приставы, так как все сроки для мирного решения истекли.

"Сама певица так и не явилась": как проходит выселение

Как сообщают источники, сама Лариса Александровна на месте не появилась. У ее адвоката не оказалось нужных полномочий для передачи жилья. В результате сторона Лурье подала заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая и начала процедуру принудительного исполнения решения суда.

Сейчас Долина, по данным СМИ, отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и должна вернуться только 20 января, когда выселение, вероятно, уже будет завершено.