Полина Гагарина призналась, почему годами прятала дочь: "Она какая-то не такая"

Полину Гагарину называют одной из самых закрытых певиц шоу-бизнеса. Артистка редко дает интервью и почти никогда не выходит к журналистам во время пресс-подходов. Она старается оберегать родных людей и не доставлять им неудобств.
Секретное лицо Мии
В 2014 году Полина Гагарина сыграла свадьбу с фотографом Дмитрием Исхаковым. Уже через три года она подарила ему дочь Мию. Семейная жизнь долгое время оставалась за кадром, как и главная маленькая героиня этой истории.
Лицо наследницы Полина скрывала долгое время. Она выкладывала фотографии дочери лишь со спины. Поклонники гадали, почему артистка так долго томит их и не открывает лицо малышки.
Впервые Гагарина показала девочку публике, когда той исполнилось шесть лет. Это произошло в 2023 году. Тогда Полина исполнила вместе с дочкой песню "Колыбельная" во время своего концерта. Для поклонников это стало долгожданным моментом.
Почему мама так боялась Интернета
Спустя несколько лет Полина Гагарина все же объяснила, что заставляло ее скрывать Мию от посторонних глаз. Все дело в боязни общественного мнения. Певица откровенно призналась, что боялась реакции интернет-пользователей и возможной критики в адрес девочки.
"Когда я начала выставлять Мию, мне это далось очень тяжело психологически. Потому что если бы кто-то написал, что она какая-то не такая, я бы уже стояла с автоматом. Я за своих детей просто порву, я сумасшедшая мать", — рассказала исполнительница в программе Ксении Собчак "Что о тебе думают?".
Эта тревога за детей стала одной из причин, по которой Гагарина по-прежнему редко дает интервью и избегает лишнего внимания к семье.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков с дочкой Мией. Фото: соцсети Полины Гагариной
Когда расторгли брак Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков
История взаимоотношений Полины и Дмитрия берет начало в 2014 году, когда они оформили официальный союз. Спустя три года на свет появилась их дочь Мия. Но идиллия в семье оказалась недолговечной.
Размолвка возникла в 2019 году, когда исполнительница уехала в Китай для участия в шоу Singer. В 2020 году супруги официально прекратили брак без публичных конфликтов и тяжб о разделе собственности, однако потребовалось несколько месяцев, чтобы согласовать график общения с ребенком. В конечном счете бывшие супруги достигли взаимоприемлемого соглашения.
Несмотря на разрыв, Гагарина и Исхаков сумели сохранить приятельские отношения. Они время от времени появляются вместе на публике и прилагают усилия, чтобы проводить время с дочерью.
Что происходит в жизни Полины Гагариной сейчас
После расставания с Исхаковым Полина Гагарина не раскрывает подробностей личной жизни. Достоверно известно, что некоторое время назад она разорвала отношения с танцором Станиславом Миковым. Ходят слухи, что Полина пошла на это ради начала нового романа.
