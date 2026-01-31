Полина Гагарина призналась, почему годами прятала дочь: "Она какая-то не такая"

Полину Гагарину называют одной из самых закрытых певиц шоу-бизнеса. Артистка редко дает интервью и почти никогда не выходит к журналистам во время пресс-подходов. Она старается оберегать родных людей и не доставлять им неудобств.

Секретное лицо Мии

В 2014 году Полина Гагарина сыграла свадьбу с фотографом Дмитрием Исхаковым. Уже через три года она подарила ему дочь Мию. Семейная жизнь долгое время оставалась за кадром, как и главная маленькая героиня этой истории.

Лицо наследницы Полина скрывала долгое время. Она выкладывала фотографии дочери лишь со спины. Поклонники гадали, почему артистка так долго томит их и не открывает лицо малышки.

Впервые Гагарина показала девочку публике, когда той исполнилось шесть лет. Это произошло в 2023 году. Тогда Полина исполнила вместе с дочкой песню "Колыбельная" во время своего концерта. Для поклонников это стало долгожданным моментом.

Почему мама так боялась Интернета

Спустя несколько лет Полина Гагарина все же объяснила, что заставляло ее скрывать Мию от посторонних глаз. Все дело в боязни общественного мнения. Певица откровенно призналась, что боялась реакции интернет-пользователей и возможной критики в адрес девочки.

"Когда я начала выставлять Мию, мне это далось очень тяжело психологически. Потому что если бы кто-то написал, что она какая-то не такая, я бы уже стояла с автоматом. Я за своих детей просто порву, я сумасшедшая мать", — рассказала исполнительница в программе Ксении Собчак "Что о тебе думают?".

Эта тревога за детей стала одной из причин, по которой Гагарина по-прежнему редко дает интервью и избегает лишнего внимания к семье.