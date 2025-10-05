Гагарина о том, как занимается музыкой с 8-летней дочкой Мией: "В гневе я страшна"

Полина Гагарина рассказала своим поклонникам историю о совместных музыкальных занятиях с дочерью Мией. Этот опыт мог бы помочь укрепить связь матери и дочери. Однако есть одно важное но!
Почему Гагарина не хочет учить дочь музыке
Выпускница "Фабрики звезд" откровенно поведала о трудностях совместного музицирования с 8-летней дочерью Мией. Звезда отметила, что зачастую раздражение мешает конструктивному общению. Полина может сорваться и накричать на ребенка. После чего Гагарина испытывает чувство вины и приносит дочери извинения, давая обещания контролировать эмоции.
"В гневе я страшна, а он приходит вспышкой и я уже ору во всю глотку", - призналась Полина.
Также певица продемонстрировала видеозапись необычного урока музыки с Мией. На кадрах видно, как Полина обращается к девочке с просьбой исполнить произведение идеально, без погрешностей. Однако Мия с улыбкой парирует, заявляя, что не несет ответственности за возможные промахи.
Полина Гагарина с дочкой Мией. Фото: соцсети
Музыкальные тренировки Мии чаще всего проводит старший брат девочки, либо профессиональный преподаватель. Хотя Полина эпизодически интересуется успехами своей дочери, итоговая картина нередко оказывается прежней.
Однако недавно состоялся особый урок, наполненный весельем и позитивом. Во время занятий мать и дочь много смеялись, исправляя возникающие трудности в игровой форме.
С чем Гагарина столкнулась на "Фабрике звезд"
Опыт участия в телепроекте "Фабрика звёзд" стал серьезным жизненным испытанием для Гагариной. Популярная исполнительница подробно раскрыла подробности своего опыта, отмечая, что изначально воспринимала участие негативно, сравнивая происходящее с реалити-шоу "За стеклом".
Каждый последующий день пребывания на площадке приносил молодой певице эмоциональные переживания, усиливавшие желание завершить свое пребывание там раньше запланированного срока.
Кстати, Полина старается поддерживать общение с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым ради дочки Мии. Они даже вместе посещают детские мероприятия.
А как вы считаете, правильно ли делает Гагарина, так строго воспитывая дочь или нет? Пишите в комментариях.
