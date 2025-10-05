Гагарина о том, как занимается музыкой с 8-летней дочкой Мией: "В гневе я страшна"

Полина Гагарина рассказала своим поклонникам историю о совместных музыкальных занятиях с дочерью Мией. Этот опыт мог бы помочь укрепить связь матери и дочери. Однако есть одно важное но!

Почему Гагарина не хочет учить дочь музыке

Выпускница "Фабрики звезд" откровенно поведала о трудностях совместного музицирования с 8-летней дочерью Мией. Звезда отметила, что зачастую раздражение мешает конструктивному общению. Полина может сорваться и накричать на ребенка. После чего Гагарина испытывает чувство вины и приносит дочери извинения, давая обещания контролировать эмоции.

"В гневе я страшна, а он приходит вспышкой и я уже ору во всю глотку", - призналась Полина.

Также певица продемонстрировала видеозапись необычного урока музыки с Мией. На кадрах видно, как Полина обращается к девочке с просьбой исполнить произведение идеально, без погрешностей. Однако Мия с улыбкой парирует, заявляя, что не несет ответственности за возможные промахи.