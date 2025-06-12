Полина Гагарина рассталась с бойфрендом-танцором ради новой любви

Певица Полина Гагарина больше не состоит в романтических отношениях с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Молодой человек по-прежнему работает у звезды. Но между ними больше ничего нет. Говорят, что у Гагариной новая любовь.

Друзья Станислава Микова рассказали, что ему было трудно в отношениях с Гагариной.

"Непросто строить отношения с женщиной, когда у вас не равный достаток. Стас пытался соответствовать Полине, развивался", — цитирует kp.ru людей из окружения Микова.

Со временем их отношения сошли на нет. Полина и Станислав общаются, сотрудничают, но они больше не пара.

Поговаривают, что у Гагариной уже новый роман. На презентацию альбома Леонида Агутина певица пришла со своим концертным директором Сергеем Сметаниным. Они вели себя абсолютно, как пара. Обнимались, смеялись, шушукались.

Ранее Сметанин был концертным директором певицы Веры Брежневой.

"Флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает", — поделился источник, осведомленный о закулисье шоу-бизнеса.

Сергей Сметанин — брутальный бородач. А именно такие мужчины всегда привлекали Полину Гагарину.

Певица была замужем дважды. В 2007-м году Гагарина стала женой актера Петра Кислова и подарила ему сына Андрея.

В 2014-м году звезда вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017-м у пары родилась дочь Мия. Некоторое время после развода Исхаков и Гагарина не общались. Но потом сумели наладить контак. И сейчас периодически проводят время вместе с дочкой.