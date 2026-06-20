Полина Диброва призналась, что стеснялась старого мужа на 30 лет старше

В недавнем интервью она призналась, что на протяжении многих лет чувствовала себя неловко из-за разницы в возрасте с бывшим мужем.

Полина Диброва (в девичестве Наградова) заявила, что долгое время скрывала свой брак с Дмитрием Дибровым и не выставляла личную жизнь напоказ. По ее словам, она не хотела привлекать внимание к тому факту, что ее избранник значительно старше нее.

«Я стеснялась, что у меня муж старше на 30 лет. Поэтому я всегда была в тени, никогда не выпячивала себя», — рассказала Полина.

При этом она подчеркнула, что чувствовала себя неуверенно не из-за общественного мнения, а из-за собственных внутренних переживаний. Ей казалось, что люди будут воспринимать их брак иначе, чем обычные отношения.

В том же интервью Полина с иронией отметила, что сейчас ее жизнь кардинально изменилась. Она больше не скрывает отношения и даже позволяет себе шутить о том, что раньше было для нее табу.

«А теперь только наливные перси», — добавила она, очевидно имея в виду свое нынешнее положение и более комфортное отношение к собственной внешности и публичности.

Полина и Дмитрий Дибров были женаты с 2009 по 2025 год. У пары трое общих сыновей: Александр, Федор и Илья. Разница в возрасте между супругами составляла 30 лет — Дмитрий Дибров старше Полины.

В 2025 году пара официально развелась, после чего Полина начала отношения с миллиардером Романом Товстиком, отцом шестерых детей.

Сам Дмитрий Дибров также не остался в одиночестве — вскоре после развода он появился на публике в компании 43-летней нутрициолог Екатерины Гусевой. Они живут вместе в Подмосковье.

Полина сейчас проживает с Товстиком в съемном особняке на Рублевке. Ранее она уже жаловалась, что из-за постоянных комплиментов возлюбленного расслабилась и перестала следить за фигурой. В своих интервью она подчеркивает, что новые отношения дают ей гораздо больше свободы и уверенности, чем брак с Дибровым.