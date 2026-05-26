«Рада за них»: Диброва отреагировала на появление на публике бывшего мужа с экс-женой Товстика

Светская жизнь порой преподносит неожиданные сюжеты: мимолетные встречи на публичных мероприятиях мгновенно обрастают домыслами и предположениями. Именно так произошло после появления Елены Товстик и Дмитрия Диброва на финале конкурса «Мисс и Миссис Королева России 2026» — пара привлекла внимание публики и породила разговоры о возможном сближении.

Елена и Дмитрий ненадолго оказались в центре внимания, посетив одно и то же светское мероприятие. Они появились на финале конкурса «Мисс и Миссис Королева России 2026».

На сцене Елена, выступающая как начинающая исполнительница, исполнила композицию в дуэте с приятельницей, в то время как Дибров находился в зрительном зале. Телеведущий очаровательно улыбался и бросал кокетливые взгляды в сторону Товстик, пока она дарила зрителям яркие эмоции.

Мать шестерых детей блистала в черной блузке с глубоким декольте, подчеркивая результат осенней пластической операции, проведенной в Дубае, и в длинной золотистой юбке, идеально облегающей фигуру. В какой‑то момент Дибров и Товстик даже сделали несколько совместных фотографий, непринужденно беседуя друг с другом.

Интернет‑пользователи выдвинули предположение, что между Еленой и Дмитрием могут завязаться отношения — по аналогии с их бывшими супругами.

Это обстоятельство прокомментировала бывшая жена телеведущего Полина Диброва.

«Я, как и все, узнала об этой встрече сегодня из новостей. Ой, если все правда так, буду очень рада за них. Счастья молодым! Дмитрий — прекрасный отец, поддержит Елену в материнстве и карьерных начинаниях», — высказалась Полина Диброва.

При этом Полина не до конца убеждена, что ее бывший супруг испытывает искренние чувства к Товстик: в отличие от Елены, он никак не обозначил их встречу в социальных сетях.

«Единственно, смущает, что Дмитрий не афиширует у себя на странице, а я подписана только на него», — добавила Полина.

Стоит отметить, что в браке с Полиной Дибров зарекомендовал себя не только как заботливый отец, но и как преданный супруг. В эфире программы «Секрет на миллион» телеведущий утверждал, что никогда не был замечен в неверности. Единственный эпизод, когда Полина заподозрила его в неискренности, произошел во время встречи шоумена с бывшими однокурсницами — однако ее опасения не подтвердились.

Полина и Дмитрий Дибровы развелись в сентябре 2025 года после шестнадцати лет брака. Сейчас Полина счастлива в отношениях с миллиардером Романом Товстиком, который ради нее оставил жену Елену и шестерых детей.

По материалам Starhit