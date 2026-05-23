«Меня подстерегли»: Дибров не запрещает сыновьям читать, что пишут о нем в Интернете

В эпоху цифровых технологий вопрос о том, какую информацию дети могут найти о своих родителях в интернете, становится все актуальнее. Многие знаменитости стараются оградить наследников от негативных публикаций, но Дмитрий Дибров придерживается иного подхода. Телеведущий не ограничивает доступ своих детей к онлайн‑контенту и уверен: главное — подавать достойный пример, а не блокировать неудобные материалы.

Дмитрий Дибров открыто заявил, что не ставит никаких барьеров для своих сыновей в использовании интернета. Он не тревожится о том, что дети могут наткнуться на какие‑либо упоминания об отце в сети. По мнению телеведущего, основа воспитания — не в ограничениях, а в собственном поведении: важно действовать так, чтобы наследникам не пришлось испытывать чувство стыда за родителя.

На мероприятии клуба «Счастливые родители» — «Папа может!» — Дибров поделился своими размышлениями о воспитании и публичной жизни:

«Воспитание не в субботу происходит, а 24 часа в сутки. Надо самому не поступать так, чтобы было потом стыдно. Я, например, жертва нападения. Меня подстерегли из‑за кустов и потом стали требовать деньги. Против этого мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Надеюсь, мои дети увидят и другие публикации», — высказался телеведущий.

Телеведущий подчеркивает: вместо того чтобы прятать от детей неоднозначные истории, лучше сосредоточиться на позитивных поступках и честном образе жизни. Такой подход учит детей критически воспринимать информацию и отличать факты от домыслов.

Между тем, о Дмитрии Диброве в Сети немало компрометирующей информации. Чего стоят только откровения и факты, которые вскрылись во время развода телеведущего с женой Полиной.

А появление Диброва на людях в брюках с расстегнутой ширинкой? Кадры с Дмитрием Дибровым и некоей дамой моментально стали достоянием общественности, предметом для пересудов и высказываний. Так, например, журналист Отар Кушанашвили заявлял, что Дибров не уважает, в первую очередь, себя.