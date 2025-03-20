Поэт Денисов — о Леонтьеве: «Я видел его выступление в Москве. Он был великолепен»

Поэт песенник Николай Денисов и композитор Владимир Евзеров уверенны, что певец Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 76 лет, находится в полном расцвете сил. Они пообещали, что Валерий Леонтьев еще порадует своих поклонников новыми хитами.

Поэт и композитор рассказали, что за последнее время написали для Валерия Леонтьева несколько песен, которые ждут своего часа.

По словам Николая Денисова, Валерий Леонтьев не так давно выступал на одной из площадок в Москве и произвел на публику неизгладимое впечатление своей прекрасной формой.

«Совсем недавно я видел его выступление в Москве. На одном из закрытых мероприятий. Он был просто великолепен! И новые песни для него, кстати, уже готовы», — цитирует MK.RU поэта Николая Денисова.

Авторы песен не исключили, что Валерий Леонтьев может отправиться и в гастрольный тур. Если его, конечно, позовут.