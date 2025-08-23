"Не важно, кто с кем спит": Кудрявцева унизила Товстика из-за романа с женой Диброва

Лера Кудрявцева считает развод Полины и Дмитрия Дибровых "спектаклем чистой воды". Она призналась, что в семье этой пары не все так однозначно, как кажется. Похоже, что телеведущая знает куда больше, чем говорит. Ведь она дружит с Катей Гордон. А та будет представлять на суде интересны 40-летней Елены Товстик.

"Не важно, кто с кем спит"

В этой ситуации Леру удивляет именно то, как некрасиво ведет себя миллиардер Роман Товстик. Говорят, что он поселил старших детей в одном доме со своей любовницей.

Кроме того, бизнесмен обещал жене выплатить ей компенсацию в размере миллиарда рублей. Но не дает денег даже на операцию по замене силиконового импланта груди. Для этого Елене нужно пять миллионов рублей.

"Скажу одно: вообще не важно, кто с кем спит, кто куда ушел. Не обижай женщину, с которой ты прожил 20 лет и которая родила для тебя шесть детей. Вот это вот я считаю прям зашквар, если мужик себя так ведет", - приводит Super слова Кудрявцевой.

Сын Дибровой в Тбилиси

В тоже время 15-летний сын Полины Дибровой, Александр, один уехал в Грузию. В Тбилиси мальчик хочет попасть на концерт. Звездная мама гордится отпрыском, который проявляет такую самостоятельность.

Интересно и то, что Дмитрий Дибров хочет тихо и без шума развестись с Полиной. Именно та стала инициатором развода. Хотя до этого говорила, что не собирается уходить от мужа, с которым прожила 16 лет. Для Полины телеведущий построил особняк на Рублевке за 750 млн рублей.