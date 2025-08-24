"С молодой спать приятнее": Сябитова пророчит Диброву новую жену после развода с Полиной

Роза Сябитова уверена, что Дмитрий Дибров сам себя наказал тем, что в зрелом возрасте женился на молоденькой девушке. На момент свадьбы шоумену было 49 лет, а его возлюбленной всего 19.

Новая любовь?

Главная сваха страны подметила, что в их случае победила молодость. Сябитова уточнила, что Полина, побыв в браке 16 лет, поумнела, повзрослела и захотела увидеть другой мир. Роза с самого начала сомневалась, что эта пара будет жить долго и счастливо. "Природу не обманешь", - говорит сваха.

Сябитова уточнила, что в этой паре сыграли инстинкты. Пишут, что 36-летняя жена Диброва тайно встречалась с миллиардером Романом Товстиком. Тот готов развестись с 40-летней женой Еленой, которая родила ему шестерых детей. Младшему из них всего годик.

Останется без денег?

Елена опасается того, что муж заберет у нее старших детей и оставит "на улице" без средств к существованию. Хотя сам Товстик заявлял, что готов выплатить жене компенсацию в размере миллиарда рублей. Но эти деньги, как говорит адвокат Елены Катя Гордон, та еще не получала.

"Взрослый мужчина всегда хочет молодую"

Кстати, Сябитова считает, что один Дибров точно не останется. У него есть все шансы в 65 лет встретить новую любовь и завести отношения. Причем Роза уверена, что телеведущий снова выберет в жены красавицу помоложе, причем, значительно. Как это сделал Григорий Лепс, приударив за 19-летней Авророй Киба.

"Взрослый мужчина, у которого есть деньги, всегда хочет молодую. С молодой спать приятнее. Мужчине не нужна самодостаточная женщина, чтобы она с ним спорила. Он хочет молодое тело, чтобы им восхищались, поддакивали ему", - приводит Woman.ru слова Сябитовой.

Пока же Дибровы объявили о том, что они разводятся без скандалов и взаимных претензий. Они подписали брачный контракт и обсудили вопросы алиментов на троих детей.