Пугачева передумала съезжать с элитной виллы на Кипре: объявление о сдаче исчезло

Авторы искали жильцов для коттеджа, где проживала Примадонна с семьей. Снять роскошную виллу предлагали за 1,4 миллиона рублей в месяц.

Причиной возможного переезда называлась нестабильная ситуация на Кипре. Однако теперь это объявление недоступно. Информацию об отмене сдачи жилья подтверждает "Газета.Ru".

Косвенным подтверждением того, что Пугачева остается на Кипре, стало видео, опубликованное ее дочерью Кристиной Орбакайте. Певица приезжала к матери на день рождения 15 апреля и засняла территорию коттеджного комплекса. На кадрах видно, что это тот самый поселок, где ранее жила Алла Борисовна.

Скорее всего, Примадонна передумала переезжать. По крайней мере, пока. Причины такого решения не раскрываются.

Напомним, ранее эксперты оценили стоимость единственной московской квартиры Пугачевой. Речь идет о пятикомнатных апартаментах в Филипповском переулке на Арбате. Стоимость этого жилья, по оценкам специалистов, составляет около 5 миллионов долларов (примерно 391 миллион рублей). Квартира, по данным СМИ, выставлена на продажу.

Сама Примадонна ситуацию не комментирует. Но судя по тому, что объявление об аренде кипрской виллы снято, а Кристина Орбакайте продолжает приезжать к матери на Кипр, певица, вероятно, остается на острове. По крайней мере, на ближайшее время.