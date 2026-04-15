Как сейчас живет Алла Пугачева: продает квартиру в Москве за 5 миллионов долларов, ходит с тростью, но по-прежнему молодится

15 апреля исполняется 77 лет Примадонне нашей эстрады Алле Пугачевой. Несмотря на то, что артистка живет за границей уже несколько лет, интерес к ее личности в нашей стране не ослабевает.
И СМИ, и рядовые подписчики в соцсетях продолжают дискутировать о ее жизни, ломая виртуальные копья. Тем более Алла Борисовна продолжает подкидывать нам информационные поводы. Что же происходит в ее жизни сегодня?
Алла Пугачева: "Светлый праздник прошел, а свет в душе остался"
Пятый год Алла Пугачева живет за границей, куда она отправилась со своей семьей после изменения мировой повестки. Сначала звездное семейство приехало в Израиль.
Однако из-за очень тяжелой ситуации на Ближнем Востоке они оставили израильскую землю и переехала на Кипр. И оттуда певица продолжает делиться со своими подписчиками свежими новостями.
Так, недавно артистка порадовала поклонников новым фото, сделанным после празднования Пасхи.
На этом снимке улыбающаяся Пугачева позирует в короткой юбке, рядом с ростовой куклой – Зайцем. Что и говорить, артистка как всегда молодится.
Позади видны праздничные столы.
"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался" — подписала снимок артистка.
Певица призналась, что встретила Пасху без семьи: ее муж Максим Галкин* отдыхает в Нью-Йорке с детьми Лизой и Гарри. Накануне он опубликовал фото с дочерью на Таймс-сквер.
Из-за проблем с ногами Пугачева не путешествует вместе с семьей. Недавно она встретила вернувшегося мужа, опираясь на трость. В последнее время этот предмет все чаще становится ее постоянным спутником. Только недавно Алла Борисовна выкладывала фото со дня рождения подруги, на котором также стояла с тростью.
Алла Пугачева может вернуться в Россию ради продажи квартиры
Но не исключено, что артистка нарушит свое собственное правило. Так, продюсер Сергей Дворцов сообщил о скором приезде Аллы Пугачевой в Россию.
По его словам, певица планирует вернуться 15 апреля, как раз в свой день рождения, чтобы не только отметить праздник, но и решить деловые вопросы, связанные с недвижимостью и концертами. Продюсер назвал эту информацию достоверной.
Как недавно сообщили СМИ, артистка решила продать квартиру в центре Москвы площадью 300 кв. м. В кулуарах поговаривают, что она собирается запросить за нее пять миллионов долларов (384 млн рублей).
Единственная московская квартира Аллы Пугачевой находится в ЖК "Филипповский" у метро "Кропоткинская".
Дом построен в начале 2000-х, здесь жили Дмитрий Дибров, Филипп Киркоров и другие звезды. Пятикомнатную квартиру в 303 кв. м певице подарил бизнесмен Руслан Байсаров, отец ее внука Дени, которому она и собиралась оставить это жилье в наследство.
*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иностранного агента).
