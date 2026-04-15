Как сейчас живет Алла Пугачева: продает квартиру в Москве за 5 миллионов долларов, ходит с тростью, но по-прежнему молодится

15 апреля исполняется 77 лет Примадонне нашей эстрады Алле Пугачевой. Несмотря на то, что артистка живет за границей уже несколько лет, интерес к ее личности в нашей стране не ослабевает.

И СМИ, и рядовые подписчики в соцсетях продолжают дискутировать о ее жизни, ломая виртуальные копья. Тем более Алла Борисовна продолжает подкидывать нам информационные поводы. Что же происходит в ее жизни сегодня?

Алла Пугачева: "Светлый праздник прошел, а свет в душе остался"

Пятый год Алла Пугачева живет за границей, куда она отправилась со своей семьей после изменения мировой повестки. Сначала звездное семейство приехало в Израиль.

Однако из-за очень тяжелой ситуации на Ближнем Востоке они оставили израильскую землю и переехала на Кипр. И оттуда певица продолжает делиться со своими подписчиками свежими новостями.

Так, недавно артистка порадовала поклонников новым фото, сделанным после празднования Пасхи.

На этом снимке улыбающаяся Пугачева позирует в короткой юбке, рядом с ростовой куклой – Зайцем. Что и говорить, артистка как всегда молодится.

Позади видны праздничные столы.

"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался" — подписала снимок артистка.

Певица призналась, что встретила Пасху без семьи: ее муж Максим Галкин* отдыхает в Нью-Йорке с детьми Лизой и Гарри. Накануне он опубликовал фото с дочерью на Таймс-сквер.

Из-за проблем с ногами Пугачева не путешествует вместе с семьей. Недавно она встретила вернувшегося мужа, опираясь на трость. В последнее время этот предмет все чаще становится ее постоянным спутником. Только недавно Алла Борисовна выкладывала фото со дня рождения подруги, на котором также стояла с тростью.