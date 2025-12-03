"Погода в доме": Сябитова "уколола" Долину, рассказав про новогоднюю елку

Знаменитая телеведущая Роза Сябитова поделилась с подписчиками, как готовится к Новому году – 2026. Оказалось, что в ее семье есть добрая традиция — каждый год наряжать не простую, а тематическую елку.

"Была Сырная, Погода в доме, Синий тигр, Елка воспоминаний. В этом году будет – Елка для внучат. Наряжать будем всей семьей. Обязательно покажу. Очень хочу, чтобы Новый год для моих внучат был особенным праздником, наполненный любовью и теплом любимой семьи", -— написала телесваха в своем блоге .

В конце поста Сябитова по-дружески спросила у своей аудитории: "А вы как готовитесь к Новому году?" — показав, что для нее важно общение с поклонниками.

Однако некоторые подписчики заметили, что Роза ненароком "уколола" Ларису Долину, написав про "погоду в доме". Это цитата из известной песни певицы, сейчас на эту тему в Сети распространяют много мемов.

Напомним, певица Лариса Долина продала в Хамовниках свою квартиру за 112 миллионов рублей, однако затем заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее отдать все деньги.

Суд поддержал позицию артистки, и сделка была расторгнута. В результате Долина вернула себе жилье, а покупательница, многодетная мать, осталась и без квартиры, и без уплаченной суммы. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, особенно среди юристов. Сейчас активисты настаивают на том, чтобы певица все же выполнила свои обязательства и вернула женщине деньги или недвижимость.

