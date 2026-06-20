Подпись Максима Фадеева на документах об авторских правах признана поддельной

По данным следствия, именно подделка подписи Фадеева на различных судебных бумагах стала основной причиной многолетнего спора вокруг прав на песни, автором которых является композитор.

Эти документы, по версии следствия, использовались мошенниками для незаконного распоряжения интеллектуальной собственностью.

Адвокаты потерпевшего считают, что организатором схемы с подделкой подписи является Андрей Черкасов. На данный момент он находится в следственном изоляторе. По версии следствия, именно Черкасов мог ввести в заблуждение певицу Линду и ее продюсера Михаила Кувшинова.

В материалах дела отмечается, что они долгое время не знали о том, что распоряжаются правами Фадеева, полученными незаконным путем.

Максим Фадеев ранее неоднократно заявлял, что не подписывал документы о передаче прав на свои песни. Он утверждал, что его авторские права были нарушены, а сама Линда и ее окружение якобы незаконно получали доход от его произведений.

Сама певица отрицала обвинения и настаивала на том, что все документы были оформлены законно. Теперь, после результатов экспертизы, ее позиция может быть пересмотрена. Однако официальных комментариев от Линды и ее представителей пока не поступало.

Уголовное дело о мошенничестве с авторскими правами было возбуждено несколько месяцев назад. В рамках расследования были проведены обыски и допросы. Фадеев выступает в качестве потерпевшего. Следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают всех причастных к преступлению.

Конфликт между Максимом Фадеевым и певицей Линдой длится много лет. Он касается прав на такие хиты, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие. Ранее Фадеев уже обращался в суд, но тогда его требования не были удовлетворены. После возбуждения уголовного дела ситуация изменилась.

Теперь, когда подделка подписи доказана, Фадеев может вернуть себе права на свои произведения и получить компенсацию. Линда, в свою очередь, может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Она также может лишиться возможности исполнять многие из своих песен.