Продюсера Линды Кувшинова отправили под домашний арест из-за истории с Фадеевым

Московский Тверской суд вынес постановление о помещении Михаила Кувшинова под домашний арест. Кувшинов занимает должности продюсера и директора певицы Линды (Светланы Гейман). Установленный срок ограничительной меры — один месяц и восемь дней, его действие завершится 20 июня.

Михаилу Кувшинову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в 2009 году либо ранее он в сговоре с неустановленными на текущий момент соучастниками изготовил фиктивные договоры. Указанные документы затрагивали музыкальные произведения композитора Максима Фадеева и послужили основанием для противоправного присвоения исключительных прав на них. Совокупный размер нанесённого ущерба в рамках данного уголовного производства превышает один миллион рублей.

Ранее появилась информация о том, что саму Линду задержали в Москве для проведения допроса. Взаимодействие с представителями правоохранительных органов длилось более восьми часов, после чего ее процессуальный статус был изменен: из свидетеля она стала подозреваемой по тому же делу о масштабном мошенничестве.

Продюсер Максим Фадеев, чьи авторские права стали предметом разбирательства, прокомментировал задержание исполнительницы. Композитор подчеркнул, что испытывает сожаление в связи с произошедшим, и отметил, что на протяжении трех десятилетий стремился разрешить конфликт без привлечения силовых методов.

Линда была доставлена на допрос после интервью Ксении Собчак, в котором рассказала об отношениях со своим бывшим продюсером Максом Фадеевым.

По материалам РИА Новости