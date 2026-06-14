Линда вляпалась в уголовку, а экс-невеста Лепса юлит и изворачивается

Директору Линды могут дать 10 лет колонии

В мае суд отправил под домашний арест до 20 июня продюсера Михаила Кувшинова по делу о мошенничестве с авторскими правами на композиции Максима Фадеева. Речь о хитах, которые 30 лет назад он написал для Линды, а певица исполняла их вплоть до февраля 2026 года.

Уголовное дело было возбуждено как раз в феврале - ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет, а также штрафом. Материальный ущерб по уголовному делу обозначен так: «более 1 млн руб.». Кувшинов до последнего времени работал в команде Линды, занимался в том числе организацией ее концертов.

На судебном заседании по избранию меры пресечения для Кувшинова сообщили результаты экспертизы: подпись Фадеева на договорах сфальсифицирована. Как считает следствие, Михаил Кувшинов и другие неустановленные лица с помощью сфальсифицированных подписей изготовили фиктивные договоры с Фадеевым, связанные с его музыкальными произведениями. Якобы Фадеев разрешил Линде исполнять его песни. Сама певица проходит по делу свидетелем. Кувшинов вины не признал.

Фадеев сообщал в соцсетях еще в конце прошлого года, что его подписи на документах конца 90-х о том, что он якобы отдал авторские права на созданную музыку, были подделаны. Поэтому на протяжении 30 лет Фадеев не получал авторских отчислений за композиции, которые написал для Линды. Договориться в досудебном порядке с командой Линды не смог. Речь о правах на треки «Песни тибетских лам», «Ворона», «Плацента», «Танцы тибетских лам». Идет следствие.

Возможно, это дело как-то связано с арестованным семь месяцев назад директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым. Его арестовали в рамках расследования о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с авторскими правами на хиты «Руки Вверх!». Дело в том, что права на названные выше хиты Фадеева для Линды по признанным фиктивными договорам принадлежат Черкасову. А от кого и как он их получил - как раз и выясняется.

Тем временем у Линды на фоне скандала увеличилось число концертов, она наняла нового концертного директора. Но поет в основном песни, написанные «после Фадеева». Понятно, что публика хочет и старые хиты. От мэтра в концертах Линды осталось три песни - «Никогда», «Мало огня», «Сделай так». Что с правами на них, пока непонятно - возможно, их она поет все же легально.

Аврора Киба в шаге от покаяния?

В разгаре судебный процесс по иску Виктории Бони к Авроре Кибе. Ближайшее заседание состоится 15 июня. Популярный блогер Боня решила наказать начинающую блогершу и экс-невесту Григория Лепса Кибу за клевету в свой адрес. Осенью суд принял к производству ее исковое заявление.

Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). Виктория вправе требовать опровержения порочащих ее честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если обидчик не докажет, что они соответствуют действительности. Заявлен моральный вред в размере 3 млн рублей.

Перепалка двух блогерш завязалась в соцсети. Первой оскорбилась Киба - ее задело заявление Бони о том, что, дескать, семья Авроры не слишком богата, а ее мама после смерти отца выплачивала долг в 25 млн рублей. Киба убеждала публику, что ее семья прекрасно обеспечена и такую сумму они с мамой тратят за одно лето. Плюс Киба намекнула, что Боня по молодости промышляла эскортом, если не сказать хуже. Последнее и стало поводом для подачи иска.

На одном из светских мероприятий Киба «пояснила за базар»: «Я не рассказала тайну, все и так это знают. Давайте мы доживем до заседания. Мы не проигрываем. Наши адвокаты перебьют всех...» Однако сначала сторона Авроры не появилась в суде - ни сама блогер, ни ее представители. Затем суд установил, что Киба проживает не по тому адресу, который

был указан первоначально. Поэтому дело направили в другой суд.

Наконец, в мае адвокаты сторон встретились в суде. И представитель Авроры Кибы сообщил, что... она не делала заявлений, которые стали поводом для подачи иска. Мол, надо еще доказать, что это написано с аккаунта Кибы и вообще было ли сделано. Вот такой поворот!

В этом процессе интересы Виктории Бони представляет адвокат Алексей Лунев. Что он думает о позиции ответчика? Ведь по Сети разлетелись скрины ее слов, которые оскорбили Боню. Другое дело, что Киба публиковала сторис, то есть исчезающее со временем сообщение. А скрины, понятное дело, никто у нотариусов не визировал.