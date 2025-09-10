Подольская рассказала о щедрости Преснякова: "Когда я прошу перевести деньги, он делает это мгновенно"

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Сергей Елагин / Global Look Press

Подольская назвала Преснякова редким мужчиной из Красной книги

Наталья Подольская публично восхитилась своим мужем Владимиром Пресняковым. Она считает его мужчиной из Красной книги. Что такого делает Владимир Пресняков?

Наталья Подольская сделала признание о Владимире Преснякове

Певица Наталья Подольская в восторге от мужа. Владимира Преснякова она назвала настоящим мужчиной. По ее словам, он очень надежный, ответственный и заботливый.

"Когда я прошу перевести деньги, он делает это мгновенно, без вопросов и лишних раздумий. Это редкость", — цитирует MK.RU Наталью Подольскую.

При этом она призналась, что раньше ей доставляли много неприятных моментов прошлые отношения мужа. Подольская вспомнила, что ее называли разлучницей. Якобы она увела Преснякова у его второй жены, Лены Ленской.

"А я была еще школьницей, когда они расстались. Просто смешно", — добавила Подольская.

Сколько лет вместе Подольская и Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Они уже двадцать лет вместе. В июне этого года супруги заново сыграли свадьбу.

У Подольской и Преснякова долго не было детей. Их первенец, сын Тема, появился на свет в 2015-м году. Это произошло через десять лет после начала совместной жизни пары.

А в 2020-м в семье вновь случилось прибавление. Родился второй ребенок Подольской и Преснякова, сын Ваня. Родители обожают своих наследников.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков сейчас вместе принимают участие в шоу Первого канала 'Голос. Дети'. Супруги сидят в креслах наставников. Для них сделали особенное, двойное кресло.

Как Подольская отреагировала на развод сына Преснякова

Недавно в звездной семье произошло не самое приятное событие. Сын Владимира Преснякова Никита Пресняков развелся с женой Аленой Красновой. Наталья Подольская комментировать перемены в жизни пасынка отказалась.

Она дала понять, что не вмешивается в чужое пространство. И развод Никиты ее не касается. Наталья явно не захотела выносить сор из избы.

