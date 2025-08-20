Как Подольская отреагировала на развод пасынка Никиты Преснякова

Корреспондент сайта Teleprogramma.org дозвонился до Натальи Подольской. Та, как и вся семья Никиты Преснякова, в курсе того, что он разводится с Аленой Красновой. Выпускница "Фабрики звезд" неоднозначно отреагировала на эту новость. Видимо, жена Владимира Преснякова – младшего не хочет портить отношения с Никитой. Они давние друзья.

Подольская сдружилась с Никитой

Сын Преснякова единственный из именитых родственников принял Подольскую как полноправного члена семьи. Шептались, что наладить теплых отношений с Кристиной Орбакайте и Аллой Пугачевой певице в свое время не удалось. Зато Подольскую очень полюбили родители Преснякова-младшего.

"Не буду ничего комментировать, извините, это не моя история", — отметила певица в беседе с сайтом Teleprogramma.org.

Устал от Алены за 10 лет?

Никита также прокомментировал свой развод с молодой женой. Та уже вернулась в Россию, а сын Орбакайте остался в Америке. Он дал понять, что поклонники даже не могут представить, чего только у них с Аленой не было за эти десять лет, что они прожили вместе.

Пользователи Сети уверены, что Краснова ушла от Никиты, так как устала терпеть его раздражение на фоне безработицы в США. Едва ли у Преснякова появился за океаном какой-то проект, который приносил бы ему удовлетворение и финансовую стабильность. Внук Примадонны, как считают фанаты, перебивался случайными заработками. А быть невесткой Орбакайте в России и жить с Никитой без прежнего комфорта в Штатах — это разные вещи.