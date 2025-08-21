Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали "сиамскими близнецами" в двойном кресле

В середине августа в Москве стартовали съемки детского "Голоса" - двенадцатого сезона проекта, на который съехались дети со всей России, а еще из Белоруссии, Италии и даже Австралии. "Телепрограмма" понаблюдала живьем, как это происходит, и пришла в удивление.
Главной фишкой нового сезона стала революция красных кресел. Теперь в виде «двуглавого орла» в шоу заседает пара Владимир Пресняков - Наталья Подольская. Музыканты находятся бок о бок, но решения принимают как один вокальный тренер. Тут тебе и почва для дискуссии, и милые семейные перепалки.
"Обожаю детей, детский талант способен вызвать слезы, - считает Подольская. - Уже предвкушаю дебют в "Голосе", а особенно с учетом того, что у нас будет двойное кресло!"
Декораторы детского "Голоса" сделали удобный, спаянный вариант кресел. Не так, как это выглядит в зарубежных версиях проекта. Там просто красный диванчик, на котором, как на жердочке, размещаются двое, а то и трое наставников. У нас же теперь есть два, по сути, автономных кресла, соединенных перегородкой, но разделенных кнопкой. Интересно, что, когда наставники спиной к сцене, Дима Билан находится рядом с Натальей Подольской, а Владимир Пресняков - с Аидой Гарифуллиной. Но после разворота кресла получается наоборот: Аида и Наталья сидят недалеко друг от друга, а Владимир и Дима тоже соседствуют. Это добавляет шоу "химии", заключенной во взаимодействии между наставниками, и больше простора.
Для знаменитой, но молодой оперной дивы Аиды Гарифуллиной это первый опыт съемок в "Голосе". Но не первый случай общения с детьми. У жены Алексея Воробьева есть 9-летняя дочь Оливия, да и сама исполнительница - на сцене с юных лет.
"С радостью поделюсь своим опытом, ведь я так же, как и конкурсанты, начинала творческий путь с раннего возраста, - призналась вокалистка. - И как никто другой знаю, через какие эмоции, волнение и порой сомнения проходит каждый ребенок. И это нормально. Самое главное, не сворачивать с выбранного пути, доверять своей интуиции и совершенствовать мастерство каждый день".
Кстати, на съемках первого же выпуска случился первый "конфликт". Ладно - милая профессиональная пикировка. Дима Билан приревновал Аиду Гарифуллину... к опере. Что? Да! Победитель "Евровидения" напомнил, что вообще-то он не заядлый попсовик, как все думают, а окончил Гнесинку по классу академического вокала, а еще участвовал в шоу "Призрак оперы" 16+ , где исполнял арии. Поэтому нишу Александра Градского, которую заполняет Аида, тоже готов закрыть по мере сил. И брать к себе девочек с оперным вокалом. Усомнившаяся в этом Наталья Подольская тут же ретировалась.
Вот чем всегда радует детский "Голос" - поток юных талантов не иссякает. Никогда не стоит сомневаться: будут и новые звездочки, и просто харизматичные персонажи. А еще дети, которые верили в мечту до последнего, и даже когда надежда умерла - все равно не сдавались. Одна из участниц удачно прошла отбор на слепые прослушивания еще три года назад, но потом грянул ковид, затем, когда съемки возобновились, двери захлопнулись у нее перед носом - команды укомплектовали. И вот она снова пришла - и уже особо не верила в чудо. Но оно случилось: к вокалистке повернулись все! Спросите, как ее зовут? А вы сами посмотрите в эфире (на фото - другая певица).
Ну а Валя Карнавал продолжит детям снимать стресс перед выходом на сцену под конферанс опытной Яны Чуриковой.
Новый сезон шоу "Голос. Дети" 12+ выходит в эфир в сентябре - в новом телесезоне.
