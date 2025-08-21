Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали "сиамскими близнецами" в двойном кресле

В середине августа в Москве стартовали съемки детского "Голоса" - двенадцатого сезона проекта, на который съехались дети со всей России, а еще из Белоруссии, Италии и даже Австралии. "Телепрограмма" понаблюдала живьем, как это происходит, и пришла в удивление.

Главной фишкой нового сезона стала революция красных кресел. Теперь в виде «двуглавого орла» в шоу заседает пара Владимир Пресняков - Наталья Подольская. Музыканты находятся бок о бок, но решения принимают как один вокальный тренер. Тут тебе и почва для дискуссии, и милые семейные перепалки.