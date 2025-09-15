Почему Киркоров не хочет помогать Алле-Виктории и Мартину с уроками: "Я там ничего не понимаю"

Дети Филиппа Киркорова какое-то время были вынуждены жить и учиться в Дубае. Поп-король отечественной сцены отдал дочку Аллу-Викторию и сына Мартина в частный элитный пансионат.

Но позже выяснилось, что наследница певца нарушала устав школы. К примеру, она проносила мобильный телефон на уроки, а это было строго запрещено. Также писали, что Аллу-Викторию дразнили одноклассники. Поэтому девочка захотела вернуться в Россию. Звездный отец после уговоров все-таки уступил своим детям. И теперь они учатся в Москве.

Киркоров не помогает детям с уроками

Филипп Бедросович, который сам окончил школу с золотой медалью, потому что "вызубрил все билеты на экзамены", не спешит помогать дочке Алле-Виктории и сыну Мартину с уроками. Те должны справляться сами. И пока, как выразился певец, претензий к оценкам и учебе детей у него нет.

"Сейчас открываешь математику за четвертый класс и думаешь: "Боже упаси". Я там ничего не понимаю. Все время задаюсь вопросом: как я получил золотую медаль? В свое время я просто зубрил. Выучил ответы на все билеты и получил медаль. А сейчас я смотрю на все эти штуки в учебниках и не понимаю: как это в голове у 13–14-летних укладывается? И самое главное: зачем им это надо?" — приводит Mk.ru слова Киркорова.

Алла-Виктория невзлюбила Пугачеву

Филипп Бедросович гордится своей дочкой, говоря о том, что она умеет поставить на место хейтеров. Также Алла-Виктория не очень расположена к бывшей жене своего отца. Девочка дала понять, что ее нисколько не интересует жизнь Аллы Пугачевой. Хотя Киркоров назвал ее в честь Примадонны и своей покойной мамы, которую очень любил.

Не нравится Алле-Виктории и то, что ее сравнивают с двойняшками Гарри и Лизой. Девочка подметила, что не имеет ничего общего с детьми Аллы Борисовны, которые живут в Израиле.