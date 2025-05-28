Неприятно: дочь Киркорова высказалась о Пугачевой

13-летняя Алла-Виктория ответила на вопросы своих подписчиков. И этим вызвала бурную реакцию в Сети. Девочка дала понять, что не хотела бы быть дочерью Аллы Пугачевой. А ведь поп-король сцены Филипп Киркоров назвал ее в честь Аллы Борисовны и своей покойной мамы Виктории Марковны. Именно поэтому у дочки артиста двойное имя.

Не захотела Алла-Виктория и распространяться о Примадонне. Она подметила, что не интересуется жизнью бывшей жены своего отца, передает starhit .

"Мне неприятен этот человек", - заявила Алла-Виктория Киркорова, заставив гадать поклонников, чем же певица так обидела девочку.

Многие предположили, что дочка Филиппа Бедросовича встала на сторону отца. Тот тяжело переживал развод с Примадонной. Не завидует Алла-Виктория и двойняшкам Гарри и Лизе. Она считает, что у них просто не было детства.

По словам дочки Филиппа Киркорова, ее не заставляли музицировать, демонстрировать свои таланты и "по несколько часов стоять у рояля". Алла-Виктория счастлива, что родилась в семье Филиппа Киркорова. И она не понимает, почему кто-то хейтит ее за фамилию.