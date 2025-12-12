Почему Кадышева не появится в новогодних программах на телеканале 'Россия'

Надежда Кадышева. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Надежда Кадышева отказалась от новогодних съемок для телеканала «Россия»

Одна из самых востребованных сегодня певиц, Надежда Кадышева, не будет радовать своим вокалом зрителей телеканала 'Россия'. Стало известно, что звезда отказалась от съемок в новогодних программах канала. Что же произошло?

Обида Кадышевой

По данным kp.ru, Надежда Кадышева отказала телеканалу 'Россия'. Певица не примет участие в новогодних шоу канала. Причина — обида. Именно на телеканале 'Россия' выходили скандальные программы о сыне Надежды Кадышевой, Григории Костюке.

Из них стало известно, что наследник знаменитости не выполняет своих обязанностей по отношению к детям. По словам бывшей жены Григория, Габриеллы Мерман, он бросил ее беременной и ни разу не видел своего трехлетнего сына. Не горит желанием общаться с внуком и Надежда Кадышева.

Именно Габриелла говорила и о проблемах Кадышевой со здоровьем. Она рассказывала, что певица давно живет на таблетках.

Популярность Кадышевой

В этом году Надежда Кадышева стала одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц в России. Ее гонорары достигают 7–8 млн рублей за выступление.

Надежда Кадышева в новогодние праздники появится на Первом канале и на НТВ. Выступать певица будет в паре с сыном. В последнее время Кадышева усиленно проталкивает наследника. По замыслу певицы, сын должен будет заменить ее на сцене.

Сама же Надежда Кадышева постепенно будет сворачивать свою концертную деятельность. Есть мнение, что 66-летняя певица очень устала.

