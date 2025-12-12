Почему Кадышева не появится в новогодних программах на телеканале 'Россия'

Одна из самых востребованных сегодня певиц, Надежда Кадышева, не будет радовать своим вокалом зрителей телеканала 'Россия'. Стало известно, что звезда отказалась от съемок в новогодних программах канала. Что же произошло?

Обида Кадышевой

По данным kp.ru, Надежда Кадышева отказала телеканалу 'Россия'. Певица не примет участие в новогодних шоу канала. Причина — обида. Именно на телеканале 'Россия' выходили скандальные программы о сыне Надежды Кадышевой, Григории Костюке.

Из них стало известно, что наследник знаменитости не выполняет своих обязанностей по отношению к детям. По словам бывшей жены Григория, Габриеллы Мерман, он бросил ее беременной и ни разу не видел своего трехлетнего сына. Не горит желанием общаться с внуком и Надежда Кадышева.

Именно Габриелла говорила и о проблемах Кадышевой со здоровьем. Она рассказывала, что певица давно живет на таблетках.

Популярность Кадышевой

В этом году Надежда Кадышева стала одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц в России. Ее гонорары достигают 7–8 млн рублей за выступление.

Надежда Кадышева в новогодние праздники появится на Первом канале и на НТВ. Выступать певица будет в паре с сыном. В последнее время Кадышева усиленно проталкивает наследника. По замыслу певицы, сын должен будет заменить ее на сцене.

Сама же Надежда Кадышева постепенно будет сворачивать свою концертную деятельность. Есть мнение, что 66-летняя певица очень устала.

А вам нравится идея Надежды Кадышевой заменить себя на сына? Ответьте в комментариях.