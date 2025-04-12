Экс-жена Костюка — о 65-летней Кадышевой: «Давно очень сильно болеет, живет на таблетках»

Публика была взволнована тревожным сообщением от невестки Надежды Кадышевой, Габриеллы Мерман, которая объявила о серьезном заболевании знаменитой певицы. Мерман рассказала, что Надежда Никитична страдает тяжелой болезнью уже длительное время и вынуждена принимать большое количество лекарств. Более того, артистка ведет изолированный образ жизни, не имея даже собственного телефона.

«Надежда давно очень сильно болеет, живет на таблетках. У нее даже нет телефона, она существует в некой изоляции», - уточнила Габриелла Мерман.

Это заявление вновь привлекло внимание к состоянию здоровья Кадышевой, которая уже давно сталкивается с различными заболеваниями. Ранее ей пришлось перенести сложную операцию по удалению опухоли, и, несмотря на усилия врачей, болезнь продолжает оказывать значительное влияние на ее жизнь, пишет kp.ru.

Кадышева, чье творчество на эстраде насчитывает более четырех десятилетий, известна своими яркими образами и царственными нарядами. Поклонники отмечают ее любовь к роскошным платьям, ярким украшениям и пышным прическам, которые стали неотъемлемой частью ее сценического имиджа.