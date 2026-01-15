Почему Цымбалюк-Романовская растит дочку без отца: "Не хочу ее ни с кем делить"

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, уже девять месяцев находится в прекрасном статусе молодой мамы. Виталина растит дочь без отца. По ее признанию, ей так проще.

Со всем справляется сама

Виталина Цымбалюк‑Романовская откровенно рассказала, как совмещает карьеру и воспитание дочери — без какой‑либо внешней поддержки. Она призналась, что полностью берет на себя все родительские обязанности. Плюс ко всему, Виталина принципиально не прибегает к помощи нянь или родственников.

"Никто не помогает, родственников у меня нет, я сама ребенком занимаюсь. Мне нельзя помочь, мне можно только помешать, но лучше не надо", — цитирует Цымбалюк-Романовскую MK.RU .

Для Виталины принципиально важно проводить с дочерью как можно больше времени. Она сознательно отказалась от услуг няни, потому что хочет быть рядом с ребенком постоянно и не готова ни с кем "делить" обязанности по воспитанию малышки.

Также осознанно Виталина отказалась растить девочку вместе с ее отцом. Цымбалюк-Романовская считает, что присутствие мужчины в жизни только осложняет ее.

"Не хочу ее ни с кем делить, — говорит о дочери Виталина. — Вообще если с мужчинами что‑то делить, это потом плохо заканчивается: травматично для всех".

Материнство и карьера: как совместить

При этом профессия не мешает Цымбалюк‑Романовской заниматься воспитанием. Напротив, она нашла способ органично вписать материнство в рабочий график. Дочь певицы практически всегда рядом: сопровождает маму на репетициях и концертах, а когда Виталина занята записью в студии, за девочкой могут присмотреть коллеги — они находятся с ней в соседней комнате.

Такой формат дает сразу несколько плюсов: Виталина не расстается с ребенком надолго, а дочь с ранних лет погружается в творческую атмосферу. По словам певицы, малышка хорошо относится к музыке — и это неудивительно.

"Она привыкла еще до рождения", — отметила Виталина.

Окружение звуками, мелодиями и ритмами стало для девочки естественной средой, поэтому она спокойно воспринимает даже шумные репетиции или выступления.

Когда Цымбалюк-Романовская стала мамой

Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой в марте прошлого года. Пианистка, которой на тот момент было уже 46 лет, родила дочку. Девочку она назвала Викторией.

Были мнения, что девочка вполне могла оказаться дочкой Армена Джигарханяна. Ведь Цымбалюк-Романовская когда-то говорила, что хочет заморозить донорский материал пожилого супруга. Но вопрос о том, кто же является отцом ребенка Виталины остается открытым.

Молодая мама дала понять, что не раскроет эту тайну. Малышку она намерена растить одна. Но допускает, что в ее жизни появится мужчина, который полюбит и ее, и Викторию.

А вы как считаете, Виталина Цымбалюк-Романовская права, делая такие выводы о мужчинах? Ответьте в комментариях.