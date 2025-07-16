Виталина Цымбалюк-Романовская о дочери: "Выезжает со мной с двух недель"

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые взяла с собой свою дочь Викторию на публичное мероприятие. Малышка вместе с мамой посетила свадьбу ее друзей – Александра и Екатерины.

Для этого выхода в свет Виталина нарядила дочку в нарядное белое платье с носочками в тон. Сама же Виталина предпочла одеться в черное.

В своем блоге Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с новобрачными и Викой на руках.

Teleproramma.org позвонила артистке, чтобы узнать об этой и других поездках ее дочери и не только.

"Дочь очень общительная"

— Виталина, сейчас лето, везде кондиционеры. Окружающие могут кашлять, чихать, распространять повсюду свои микробы. Не боялись, что дочь может заболеть после такого мероприятия?

— У ребенка должен быть иммунитет к окружающей среде. Я хочу, чтобы Вика была здоровая и сильная. К тому же я рассчитываю, что болеющие люди не ходят на мероприятия. Мы все-таки должны с уважением относиться к окружающим.

И потом, Вика выезжает со мной с двух недель на мои частные уроки. Дочери очень все нравится, она общительная. Я вижу, что ей это более интересно, чем, например, игрушки или сидеть дома.

У нее хорошее настроение, Вика улыбается. Я думала, что мы будем на свадьбе час или несколько часов. Но если бы ей было тяжело или плохо, мы бы уехали.

Вику не смущала музыка, и она поспала. Все в своем режиме.

— Вы уже выработали для себя какие-то правила предотвращения простуды и других болезней у ребенка?

— Это же индивидуальный вопрос. Я считаю, что каждая мама должна действовать по интуиции.

Есть такие мамочки, которые редко выходят из дома, тепло одевают своих детей. И они болеют. Нет такого рецепта, который бы что-то гарантировал на постоянной основе.

Если я вижу, что Вике комфортно, ее ничего не беспокоит, то почему бы и не пойти куда-то. Главное — смотреть на реакцию ребенка. Если ей что-то не нравится, то не нужно это делать.