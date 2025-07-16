Виталина Цымбалюк-Романовская о дочери: "Выезжает со мной с двух недель"

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые взяла с собой свою дочь Викторию на публичное мероприятие. Малышка вместе с мамой посетила свадьбу ее друзей – Александра и Екатерины.
Для этого выхода в свет Виталина нарядила дочку в нарядное белое платье с носочками в тон. Сама же Виталина предпочла одеться в черное.
В своем блоге Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с новобрачными и Викой на руках.
Teleproramma.org позвонила артистке, чтобы узнать об этой и других поездках ее дочери и не только.
"Дочь очень общительная"
— Виталина, сейчас лето, везде кондиционеры. Окружающие могут кашлять, чихать, распространять повсюду свои микробы. Не боялись, что дочь может заболеть после такого мероприятия?
— У ребенка должен быть иммунитет к окружающей среде. Я хочу, чтобы Вика была здоровая и сильная. К тому же я рассчитываю, что болеющие люди не ходят на мероприятия. Мы все-таки должны с уважением относиться к окружающим.
И потом, Вика выезжает со мной с двух недель на мои частные уроки. Дочери очень все нравится, она общительная. Я вижу, что ей это более интересно, чем, например, игрушки или сидеть дома.
У нее хорошее настроение, Вика улыбается. Я думала, что мы будем на свадьбе час или несколько часов. Но если бы ей было тяжело или плохо, мы бы уехали.
Вику не смущала музыка, и она поспала. Все в своем режиме.
— Вы уже выработали для себя какие-то правила предотвращения простуды и других болезней у ребенка?
— Это же индивидуальный вопрос. Я считаю, что каждая мама должна действовать по интуиции.
Есть такие мамочки, которые редко выходят из дома, тепло одевают своих детей. И они болеют. Нет такого рецепта, который бы что-то гарантировал на постоянной основе.
Если я вижу, что Вике комфортно, ее ничего не беспокоит, то почему бы и не пойти куда-то. Главное — смотреть на реакцию ребенка. Если ей что-то не нравится, то не нужно это делать.
Виталина Цымбалюк-Романовская с молодоженами и дочерью. Фото: соцсети
"Вика любит движение"
— А в чем заключается общительность Виктории?
— Она улыбается, радуется. Всегда же видно, когда ребенку хорошо, а когда — плохо. Вика может поплакать и покричать, но это она делает по большей части дома, когда ей скучно.
Или если мы куда-то едем, или в коляске гуляем, или в машине, она не любит пробки, стоять на светофоре. Вика любит движение. А если остановиться, то она будет плакать. Ей это не нравится.
А когда у дочери хорошее настроение, по ее реакции это видно.
— А не хотели бы вы отправиться с Викторией в дальнюю поездку? Для начала — в Подмосковье, например.
— Вы знаете, в Подмосковье мы уже выезжали гулять или ездили недалеко к друзьям. Но мне предлагали поехать в другой город или на море.
Но по поводу дальних поездок у меня такое мнение. Я хочу поехать тогда, когда Вика будет понимать и видеть, что происходит вокруг.
Дальняя дорога — это все-таки тяжело. И когда ребенок не понимает, куда его долго везут, и не может это оценить, мне кажется, что этого не стоит делать. Но это мое мнение. Хотя люди и летают куда-то с маленькими детьми.
Но сейчас Вике это не нужно. Если она не может посмотреть то, что ей показывают, в дальних переездах нет смысла.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
"Нужно смотреть, что хочет ребенок"
— Дают ли вам люди советы по воспитанию Виктории? Прислушиваетесь ли вы к ним?
— Мне постоянно дают советы. Но когда я делаю то, что мне советуют, это очень неудобно.
Я думаю, следует действовать по ситуации и интуиции. Когда я чувствую, что мне что-то нужно или чего-то не хватает, я тогда иду и покупаю или что-то делаю.
У людей может быть очень большой опыт, но все-равно все дети разные. Каждый ребенок — это личность. Бывает, что порекомендуют хорошие игрушки или гаджеты, а ей это неинтересно. Она, конечно, играет в свои погремушечки, а потом я вижу, что ей скучно.
А когда я с Викой разговариваю или ставлю какую-то музыку, она затихает. И я вижу заинтересованность.
Но дети же разные. Кому-то, наоборот, интересно, когда вокруг что-то вертится, крутится. Поэтому нужно смотреть, что хочет ребенок.
Мне кажется, они рождаются со своими интересами и характером. А ведь интересы формируются на протяжении взросления. Кто-то любит читать, а кто-то — ездить на велосипеде. Это же совершенно разные вещи.
Поэтому просто нужно прислушиваться к ребенку.
Хотела бы еще добавить по поводу прививок. Я писала об этом пост в "Телеграме". Есть сторонники, а есть противники прививок. А некоторые пишут, что от них у детей были осложнения. Но это тоже спорный вопрос…
Я делаю по одной прививке, хотя мне советуют новые чуть ли не каждую неделю. Но я считаю, что это стресс, искусственная нагрузка на организм.
Все следует делать аккуратно и постепенно. Но если интуитивно чего-то не хочется, то и не нужно делать.
У меня были в жизни ситуации, когда я слушала людей, которые очень хорошо ко мне относятся. Но это давало отрицательный результат.
Когда ты сам принимаешь какое-то решение, то несешь за него ответственность. И тогда ты можешь сказать, что ошибся и можешь исправить.
А когда тебе кто-то подсказал и ты сделал, такое ощущение, что ты совершил глупость, навязанную кем-то.
Справка
Виталина Цымбалюк-Романовская познала радость материнства в 46 лет. Ее дочь Виктория родилась в марте 2025 года. Свое имя она получила в честь дедушки Виктора по отцовской линии. Девочка носит фамилию Романовская.
Как ранее рассказывала сама артистка, отцом ребенка является мужчина по имени Давид. Ее бывший муж Армен Джигарханян называл его своим другом. Больше об этом человеке ничего не известно.
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