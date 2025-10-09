Певица Слава умиляется счастью Семенович: "Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил"

Что сейчас происходит в жизни певицы Славы?

Слава переживает не самый простой период в жизни. Она признавалась, что рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Из-за проблем в личной жизни Слава даже выставила на продажу шикарную квартиру в Москве.

Певица Слава пока не комментирует, что происходит в ее жизни сейчас. Звезда обещает прийти на ТВ и сделать важные заявления. Поклонники переживают за звезду и надеются, что у нее все наладится.

Личная жизнь Анны Семенович

45-летняя Анна Семенович уже два года находится в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шрейером. Пара живет вместе в шикарном особняке. Пока Семенович не вышла замуж, поскольку ее избранник официально не разведен.

По законам Германии развестись быстро нельзя. Фактически Денис Шрейер уже давно не в браке. Но юридически пока это не оформил, поэтому не может жениться на Семенович.

А вы как считаете, стоит ли завидовать счастью Анны Семенович? Ответьте в комментариях.