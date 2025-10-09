Певица Слава умиляется счастью Семенович: "Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил"

Певица Слава в личном блоге решилась на откровения. 45-летняя звезда дала понять, что находится в поиске возлюбленного. Слава призналась, что мечтает о таких отношениях, как у Анны Семенович и ее избранника.
Почему Слава завидует Анне Семенович?
Слава разместила в личном блоге видео. В нем она рассказала, что мечтает о дорогих подарках. Таких, какие делает Анне Семенович ее возлюбленный Денис Шрейер.
"Сейчас смотрела сторис Анечки Семенович. Ей любимый колечко подарил, 'Булгари'. Такое красивое. Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь колечко подарил или колье.
Или частный самолет. Или остров. Или, ну хотя бы город. Я бы назвала его Анастасийск. Ах, где вы, мужчины? Ведь запросы мои такие маленькие, а глаза мои такие большие и такие любящие. Я жду тебя, любимый", — призывно обратилась к потенциальному избраннику певица Слава.
Анна Семенович и ее избранник Денис Шрейер. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Что сейчас происходит в жизни певицы Славы?
Слава переживает не самый простой период в жизни. Она признавалась, что рассталась с гражданским мужем Анатолием Данилицким. Из-за проблем в личной жизни Слава даже выставила на продажу шикарную квартиру в Москве.
Певица Слава пока не комментирует, что происходит в ее жизни сейчас. Звезда обещает прийти на ТВ и сделать важные заявления. Поклонники переживают за звезду и надеются, что у нее все наладится.
Личная жизнь Анны Семенович
45-летняя Анна Семенович уже два года находится в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шрейером. Пара живет вместе в шикарном особняке. Пока Семенович не вышла замуж, поскольку ее избранник официально не разведен.
По законам Германии развестись быстро нельзя. Фактически Денис Шрейер уже давно не в браке. Но юридически пока это не оформил, поэтому не может жениться на Семенович.
А вы как считаете, стоит ли завидовать счастью Анны Семенович? Ответьте в комментариях.
