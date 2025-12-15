Певица Слава не может продать квартиру: "Мне подать в суд на Ларису Долину?"

В ближайшее время состоится заседание в Верховном суде. В итоге будет принято решение о том, за кем останется недвижимость Ларисы Долиной.

Скандал с имуществом Долиной

Еще в 2024 году народная артистка России под влиянием мошенников продала свою квартиру за 112 млн рублей. Покупательницей выступила Полина Лурье.

Однако потом певица осознала, что осталась и без имущества, и без денег. Затем Долина обратилась в суд. Теперь Лурье пытается добиться справедливости. Ее не устраивает, что певица хочет возвращать ей деньги частями на протяжении нескольких лет. Она планирует бороться за купленное ею жилье.

Почему Слава ополчилась на Долину

Громкое дело с участием Долиной отразилось и на сделке певицы Славы. Она заявила, что теперь покупатели боятся оказаться на месте Лурье. Артистка не может продать свою квартиру, так как ее сделка "встала".

Хотя для Славы нашли клиента, он решил обезопасить себя и подождать, чем завершится судебное разбирательство между Долиной и Лурье. Опасаясь, что Слава поведет себя так же, как и Лариса Александровна. Возьмет деньги, отдаст их мошенникам, а потом потребует обратно право на жилье.

"Сегодня проснулась с шикарным настроением, завтра у меня должна быть сделка по квартире, нашелся покупатель, адекватный человек. И вот сегодня мне звонят, говорят, что сделки не будет, потому что ждут решения Верховного суда. Если он станет на сторону Ларисы, а не на сторону честных людей, то сделки не будет. Не знаю, что сказать по этому поводу… Может, мне подать в суд на Ларису Долину? Потому что люди просто боятся покупать квартиры у популярных людей, потом что думают, что мы их обманем", — говорит Слава.

Певица дала понять, что она никогда не стала бы никого обманывать. И свои деньги зарабатывает концертами. Себя артистка называет справедливым человеком. Поэтому вся эта история раздражает ее до слез. Она не понимает, почему не может продать свою квартиру, которую купила честным путем, а сейчас хочет выручить за нее деньги, чтобы помочь своим близким.

А как вы считаете, чем завершится дело Долиной и Лурье по имуществу? Пишите в комментариях.