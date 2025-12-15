Зарубина выдала факт, зачем Долиной возвращать миллионы Лурье: "Она сказала это для зрителей"

Певица Ольга Зарубина поддержала Ларису Долину, которая в эфире Первого канала заявила, что готова вернуть Полине Лурье те деньги, которая та дала ей за недвижимость.

Сколько Долина вернет Лурье

Правда, эта сумма тут же отошла мошенникам. Якобы певица не увидела из этих денег ни копейки. Теперь же артистка вынуждена собрать всю сумму и передать ее Лурье. Ведь та осталась и без денег, и без квартиры. Долина оставила за собой право владения жильем. Такое решение вынес суд.

Долина решилась на широкий жест, заявив, что как бы ей не было трудно, она достанет эти деньги и передаст Полине Лурье. Хотя ранее певица говорила, что покупательница ее элитной недвижимости тоже повела себя безответственно. В итоге они обе стали жертвами мошеннической схемы. Теперь Лариса Александровна должна Лурье порядка 112 млн рублей.

Мнение Зарубиной о возврате денег от Долиной

Ольга Зарубина поделилась своим мнением на этот счет, объяснив тот факт, что Долина решила компенсировать финансовые потери Лурье. В первую очередь, как считает артистка, сделала это Лариса Александровна не просто так. На нее обрушилась волна народного негодования. Во-вторых, певица понимала, что не сможет остаться в стороне. И ей придется сделать какое-то заявление.

Зарубина уверена, что Долина поступила правильно. И ее инициатива будет поддержана общественностью. Певица заверила, что наши соотечественники все быстро забудут и простят.

"Она сказала это для зрителей, чтобы спал народный гнев. Вы же видели, что творилось в Интернете в последние дни. Столько негатива, сколько обрушилось на Долину после решения суда, и врагу не пожелаешь. Даже не вспомню, кого из артистов так критиковали, — приводит Mk.ru слова Зарубиной.

Однако пока певица не связывалась с представителями Полины Лурье. Возможно, артистка собирает нужную сумму. Ведь речь идет о многомиллионном долге.

А как вы считаете, когда Долина отдаст деньги Лурье за свою недвижимость? Пишите в комментариях.