Кравец — о воссоединении Андреевой и Бондарчука: "Поняли, что худой мир лучше доброй ссоры"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась о воссоединении Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Кравец выдвинула свою версию того, почему это событие стало возможным. Так был развод пары или нет?
Почему Бондарчук и Андреева сошлись вновь?
Светская львица Алена Кравец считает, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук поступили правильно. Она поддерживает их решение пойти на примирение и сохранить брак. Ведь у пары подрастает сын Ваня.
"Еще весной все обсуждали их разрыв. Но, насколько я знаю, Бондарчук и Андреева так и не подали заявление в ЗАГС на развод и по сей день состоят в законном браке. Кстати, я слежу за соцсетями Паулины и вижу, что там больше нет сообщений о проблемах в семье.
Более того, я слышала, что они купили квартиру в центре Москвы, чтобы жить там вместе. Возможно, они решили дать друг другу еще один шанс. Эмоции и страсти улеглись, они поняли, что худой мир лучше доброй ссоры. И поэтому снова будут вместе", — поделилась Алена Кравец с Teleprogramma.org.
Алена Кравец. Фото: Global Look Press
Где сейчас живут Паулина Андреева и Федор Бондарчук?
Бывшая соседка Бондарчук и Андреевой рассказала kp.ru, что режиссер продал просторную квартиру в Брюсовом переулке и вместе с молодой женой и сыном переехал в Столовый переулок. Якобы первая квартира была довольно шумной. Новая жилплощадь находится в более тихом месте, с ребенком там комфортнее.
Когда Андреева сообщила о разводе с Бондарчуком?
Паулина Андреева весной этого года в личном блоге сообщила, что она и Федор Бондарчук приняли решение расстаться. В послании Паулина уточнила, что все обоюдно и они сохраняют уважение друг к другу. Но через какое-то время Андреева пост удалила.
Говорят, Федор Бондарчук прикладывал усилия, чтобы убедить жену не расторгать брак. Паулина дала супругу еще один шанс. Андреева стала второй женой режиссера. Ранее Бондарчук был женат на Светлане Бондарчук. Их брак просуществовал двадцать пять лет.
А вы как думаете, почему Бондарчук и Андреева приняли решение сойтись? Ответьте в комментариях.
