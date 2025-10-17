Кравец — о воссоединении Андреевой и Бондарчука: "Поняли, что худой мир лучше доброй ссоры"

Светская львица, актриса и певица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась о воссоединении Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Кравец выдвинула свою версию того, почему это событие стало возможным. Так был развод пары или нет?

Почему Бондарчук и Андреева сошлись вновь?

Светская львица Алена Кравец считает, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук поступили правильно. Она поддерживает их решение пойти на примирение и сохранить брак. Ведь у пары подрастает сын Ваня.