Пассия Дмитрия Диброва о его реальном состоянии после травмы головы: «Уже дома»

Ведущий Дмитрий Дибров получил серьезную травму головы, упав с лестницы в ночном клубе Zorka. Однако телеведущий быстро пришел в себя, и сейчас его состояние не вызывает опасений.

Екатерина Гусева о Дмитрии Диброве: «У него ничего не сломано, есть только царапина»

Как сообщила возлюбленная 66-летнего Дмитрия Александровича, нутрициолог Екатерина Гусева, на самом деле он чувствует себя отлично и полон энергии.

В беседе с изданием «СтарХит» она пояснила, что информация о происшествии сильно преувеличена. Телеведущий уже находится дома, у него ничего не сломано, а единственным последствием падения стала небольшая царапина.

«Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина», — заверила Екатерина в беседе со «СтарХитом».

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При этом Телеграм-канал Mash написал, что у Диброва сотрясение мозга, и обезображено лицо.

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