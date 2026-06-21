Дмитрий Дибров получил сотрясение головного мозга

У Дмитрия Диброва - сотрясение головного мозга. Такой диагноз ему поставили врачи. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Как пишет Интернет-ресурс, при падении ведущий получил ссадины лба и носа.
Где отдыхал Дмитрий Дибров
По сообщениям Телеграм-канала Mash, Дмитрий отдыхал с политиком Ириной Хакамадой в ночном клубе Zorka на улице Косыгина. Там выступали диджеи из Израиля, Португалии и Нидерландов.
В какой-то момент ведущий оступился на лестнице и упал, ударившись головой. Как пишут СМИ, он получил перелом носа.
Дмитрия Диброва госпитализировали в больницу. Как сообщила Полина Диброва, сейчас он находится под наблюдением профессионалов.
«Все должно быть хорошо», - выразила надежду экс-супруга ведущего.
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