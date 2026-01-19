Долг в 170 млн рублей: Лерчек потребовала назад свои драгоценности

После обыска, в ходе которого у нее изъяли драгоценности и часы, Лерчек через своих адвокатов потребовала вернуть это имущество. Она настаивает, что украшения нужны ей для жизненно важных целей — лечения и обеспечения детей.

Адвокаты Чекалиной официально обратились с ходатайством о возврате изъятых ювелирных изделий и часов. В документах указано, что эти вещи имеют критическую важность для самой Валерии и ее семьи — они якобы требуются для оплаты медицинских процедур и содержания несовершеннолетних детей.

Точный перечень изъятых предметов в открытых источниках не публикуется, однако в ходатайстве отмечено, что речь идет о значительном количестве ценного имущества.

Лерчек заявила о повреждениях

На одном из судебных заседаний Валерия Чекалина сделала громкое заявление. Она сообщила, что когда ей попытались вернуть часть изъятых драгоценностей, они оказались в поврежденном состоянии. По словам блогерши, на момент изъятия все изделия были целыми, а их текущее состояние вызывает серьезные вопросы.

Уголовное дело и арест имущества

В октябре 2024 года против Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбудили уголовное дело. Основанием для этого послужили подозрения в проведении финансовых операций с использованием поддельных документов.

В рамках этого дела суд наложил арест на все имущество Лерчек. В настоящее время оба фигуранта — и Валерия, и Артем — находятся под домашним арестом и ожидают дальнейшего развития событий по своему делу.

Финансовые претензии и блокировка счетов

Помимо уголовного преследования, в отношении Чекалиных выдвинуты серьезные финансовые обвинения. Их подозревают в незаконном выводе крупных денежных сумм за пределы России. В связи с этим налоговая служба приняла решение полностью заблокировать все банковские счета как Валерии, так и ее бывшего супруга.

В начале ноября 2025 года стало известно, что размер долга Лерчек перед налоговой уже превысил 170 миллионов рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться из-за начисляемых пеней и штрафов.

Личная жизнь Лерчек: развод, дети и новая беременность

Летом 2024 года брак Валерии и Артема Чекалиных официально распался. За время совместной жизни у пары родилось трое общих детей.

В ноябре 2025 года в СМИ появилась новая сенсационная информация — Лерчек ждет четвертого ребенка. Отцом является учитель танцев из Аргентины Луис Сквиччиарини.