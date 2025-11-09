Сколько денег зарабатывает завидный холостяк Ваня Дмитриенко

Идет тур по стране. Везде - полные залы. "Я живу в своей мечте!" - сказал довольный Ваня после концерта в Екатеринбурге, где зал пел с ним хором. И в личной жизни певец добился дружбы с девушкой своей мечты - Аней Пересильд. Почему певец Ваня Дмитриенко - завидный жених? Нашли ответ на этот вопрос.

История любви

На днях эстрадный певец Ваня Дмитриенко отметил 20-й день рождения. 16-летняя актриса Анна Пересильд поздравила именинника в том числе публично, через соцсети: "С днем рождения, моя душа!" Дмитриенко подогревает интерес публики ответом: "Анечка, спасибо тебе, дорогой мой человечек!" Мама юной актрисы, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, у себя в соцсетях восторгается недавним концертом Вани: "Люблю этого парня не только за его прекрасную музыку и стихи, еще за то, что он сам себя создал. Браво!"

Публика в восторге от этой парочки. В романтических отношениях их заподозрили еще весной, когда на праздновании 16-летия Пересильд папарацци засняли скромный поцелуй Ани и Вани. В октябре у них вышел клип на дуэтную песню "Силуэт", которую написал Ваня. «Силуэт» стал саундтреком к картине "Алиса в Стране чудес" 6+, где Анна Пересильд сыграла главную роль. Карьера у дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя развивается стремительно. Режиссеры пророчат Ане успешное будущее в кинематографе.