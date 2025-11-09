Сколько денег зарабатывает завидный холостяк Ваня Дмитриенко

Идет тур по стране. Везде - полные залы. "Я живу в своей мечте!" - сказал довольный Ваня после концерта в Екатеринбурге, где зал пел с ним хором. И в личной жизни певец добился дружбы с девушкой своей мечты - Аней Пересильд. Почему певец Ваня Дмитриенко - завидный жених? Нашли ответ на этот вопрос.
История любви
На днях эстрадный певец Ваня Дмитриенко отметил 20-й день рождения. 16-летняя актриса Анна Пересильд поздравила именинника в том числе публично, через соцсети: "С днем рождения, моя душа!" Дмитриенко подогревает интерес публики ответом: "Анечка, спасибо тебе, дорогой мой человечек!" Мама юной актрисы, заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, у себя в соцсетях восторгается недавним концертом Вани: "Люблю этого парня не только за его прекрасную музыку и стихи, еще за то, что он сам себя создал. Браво!"
Публика в восторге от этой парочки. В романтических отношениях их заподозрили еще весной, когда на праздновании 16-летия Пересильд папарацци засняли скромный поцелуй Ани и Вани. В октябре у них вышел клип на дуэтную песню "Силуэт", которую написал Ваня. «Силуэт» стал саундтреком к картине "Алиса в Стране чудес" 6+, где Анна Пересильд сыграла главную роль. Карьера у дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя развивается стремительно. Режиссеры пророчат Ане успешное будущее в кинематографе.
Аня Пересильд с мамой - заслуженной артисткой РФ Юлией Пересильд. Фото: Даниил Опарин
На днях пара впервые прокомментировала отношения в интервью телеканалу Муз-ТВ. Выяснилось, что Дмитриенко неоднократно пытался пригласить Анну для совместной работы под разными предлогами. Аня вспомнила, как это было:
"Ваня написал моему директору, что хочет сделать фотосессию с каким-то крутым фотографом. Этот момент прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер телефона и написал мне уже напрямую - предложил снять смешной ролик, касаемый сериала "Плакса". Я сказала - нет, я не хочу так шутить. Затем он снова пишет - у меня есть песня "Цветаева", я хочу снять клип, вижу там только тебя..."
Пересильд в начале 2025 года согласилась сняться в клипе Дмитриенко. На вопрос Вани о райдере на съемочной площадке, Аня зимой попросила… арбуз. Ягода показалась Анне невкусной. Тогда в 7 утра Дмитриенко уехал и привез тайский арбуз. Пересильд до сих пор в восторге:
"Я не знаю, как он это делает. Правда, не знаю..."
Видимо, дело не только в умении привезти импортный арбуз из круглосуточного дорогого магазина, но и в умении Ивана удивлять, исполнять желания и быть галантным кавалером и в других ситуациях. Дмитриенко подругу хвалит: «Очень большая поддержка по-настоящему. И я такой поддержки не испытывал от партнера». Аня Пересильд осторожно мечтает насчет развития отношений с певцом:
"Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас и чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно".
Завидный жених
Ваня Дмитриенко вокалом занимается с шести лет, после одного из музыкальных конкурсов столичный продюсер рекомендовал его маме ради талантливого сына переехать из Красноярска в Москву, где артисту проще реализоваться. В 2018 году Светлана Павлова с двумя детьми решилась оставить работу и устроенный быт.
Ваня Дмитриенко со своей матерью - психиатром Светланой Павловой. Фото: личная страница Светланы Павловой в социальной сети
На тот момент с мужем они были в разводе. Кстати, Ваня стал петь дома с трех лет, так как его папа Виктор - музыкант-любитель - не расставался с гитарой. Сейчас Иван с отцом перезванивается, когда бывает в Красноярске - встречаются.
В Москве Ваня Дмитриенко пошел в новую школу. И занимался карьерой. Публиковал ролики со своим исполнением каверов в соцсетях, посещал творческую студию и занимался вокалом, вскоре его заметили на одном из конкурсов - и он заключил контракт с лейблом. В 2021 году вышла песня "Венера-Юпитер", которая стала его первым большим хитом. Трек, написанный Ваней в соавторстве с Артемом Шаповаловым, сделал Дмитриенко звездой. Песня "Венера-Юпитер" попала на верхушки музыкальных чартов. Дмитриенко писал песни себе, другим артистам (к примеру, Григорию Лепсу). Снялся в сериале "Плакса" 18+. Получал гонорары и как исполнитель, и авторские выплаты - так как песни пишет сам.
Зарабатывал так прилично, что в 17 лет Дмитриенко купил себе квартиру в Москве площадью 70 кв. м. Без ипотеки! От мамы съехал, но они по-прежнему лучшие друзья. Ваня маме купил новенькую иномарку, отправляет ее на отдых. Светлана Павлова и сейчас не хочет бросать работу, хотя сын мог бы обеспечивать полностью - женщина работает психиатром-наркологом. Ваня всей родне помогает: бабушке сделал ремонт, сестре оплачивает учебу.
Год назад Дмитриенко сменил имидж - убрал обесцвеченные кудряшки, стал брутальным брюнетом. А в творчестве отошел от романтичной поп-музыки в сторону поп-рока с более серьезной лирикой. И его новые песни зашли поклонникам - "Вишневый", "Настоящая", "Цветаева", "Шелк". Дмитриенко получил несколько крупных рекламных контрактов. Поехал в успешный тур. Билеты на сольный концерт в Москве в ноябре в спортивный комплекс "Мегаспорт" быстро продали, назначили еще одну дату - и там уже осталась пара мест. Эта площадка с танцполом вмещает до 16 тысяч зрителей. Средний гонорар за стадионный концерт с таким числом зрителей - 20 млн руб.
Вместе с популярностью в этом году выросли и гонорары Дмитриенко. С осени 2025 года гонорар Вани Дмитриенко за участие в частных мероприятиях (часовой концерт) вырос. В агентстве по организации мероприятий «Телепрограмме» рассказали: «Гонорар вырос с 3 млн руб. до 5 млн руб.».
По данным российских стриминговых сервисов, в октябре два трека Дмитриенко "Шелк" и "Силуэт" регулярно попадали в первую пятерку чартов. Этот музыкант сейчас на пике популярности. И романтические отношения с Анной Пересильд добавили ему поклонников. Ну а жених-то завидный. Неглупый, работящий, зарабатывает, можно предположить, что не меньше 20 млн руб. в месяц.
Но пока Анна Пересильд - десятиклассница. А Ваня - студент-заочник режиссерского факультета Института кино и ТВ. О свадьбе они еще не думают - строят фундамент для будущих крепких отношений и семьи.