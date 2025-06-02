Дмитриенко сказал про связь с Пересильд: разные романы были

Ваня Дмитриенко пришел на интервью к Ксении Собчак. Телеведущая в привычной манере задала 19-летнему певцу самые острые вопросы. Интересовало Ксению то, закрутил ли юноша роман с Анной Пересильд или нет.

Артист дал понять, что вместе с дочкой Алексея Учителя они снимались в клипе. По словам Вани, работать с Аней ему очень комфортно. Дмитриенко был счастлив уже оттого, что девушка согласилась сняться в его клипе.

"Она сияющая, она чистая. Не знаю, как это объяснить. У нее нет пошлости, нет порочного. Она абсолютно светлая. Других таких не знаю", - говорил Ваня в шоу ’Осторожно: Собчак’.

Дмитриенко подметил, что после съемок они долго общались с Пересильд. Были постоянно на связи. Съемки клипа проходили в Турции. Звезда сериала "Слово пацана" выкладывалась на максимуме. Такое трудолюбие покорило Ваню. По его словам, он и его команда еще не видели такой поддержки.

Однако подтверждать слухи о романе с Анной юноша не стал. Он только подметил, что у них с Пересильд сложились прекрасные теплые и классные отношения. Назвать это пиаром, певец не может.